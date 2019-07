Vodafone reclama una subasta 5G “proinversión” e “igual para todos”

El presidente de Vodafone España, Antonio Coimbra.

El presidente y consejero delegado de Vodafone España Antonio Coimbra ha reclamado hoy en DigitalES Summit 2019 que la próxima subasta para el 5G sea “igual para todos, proinversión y proinnovación y no prorecabación”. Las palabras del directivo se suman a las pronunciadas ayer por el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, que también pidió al Gobierno español aclarar cuanto antes las reglas de la subasta del 5G, porque “los viejos modelos, a lo mejor no valen para los nuevos momentos”, dijo.

Las declaraciones de ambos ejecutivos muestran el temor de las operadoras de que se produzca un encarecimiento de dicha subasta tras la puja reciente en Alemania, donde el Gobierno germano recaudó 6.500 millones de euros. Todo pese a que diferentes miembros del Ejecutivo han señalado que el gobierno no priorizará la recaudación en la subasta del espectro para 5G. Así lo dijo ayer la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, y lo han reiterado hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el Secretario de Estado Avance Digital, Francisco Polo. “Es cierto que en España no se ha producido ese afán recaudatorio, y lo que queremos es mantener la misma política para que España pueda seguir manteniendo las mejores infraestructuras. No queremos que el Gobierno español se inspire en lo que ha pasado en Alemania o en Italia”, incidió Coimbra, que reconoce que las palabras de los miembros del gobierno “han sido positivos, pero queremos reforzar el mensaje para que no haya sorpresas”.

Las palabras del directivo también suponen una respuesta directa a la exigencia planteada ayer por el consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, quien pidió al Gobierno que se le reserve una parte de las frecuencias para 5G por ser el único cuarto operador europeo que no tiene espectro en las bandas bajas, claves para dar una buena cobertura en interiores. “Las condiciones tienen que ser las mismas para todos, pues todos somos competidores”, insistió el ejecutivo de Vodafone.

Coimbra también ha reclamado cambios en el entorno fiscal, que “debe ser predecible y promover la inversión, cosa que hoy no ocurre”, y el entorno regulatorio, “que todavía es asimétrico entre incumbentes y nuevos entrantes, y es preciso cambiarlo”. Según el ejecutivo de Vodafone, todos estos cambios son fundamentalmente, pues aunque España “tiene una posición líder en infraestructuras de telecomunicaciones, queda mucho para llegar a donde tenemos que llegar con el 5G”.

Coimbra defendió que el 5G que han lanzado en España (es el primer operador en hacerlo), “es real, comercial, no experimental. No es un piloto”. El presidente de Vodafone España recordó que han lanzado el servicio en 15 ciudades españolas, un avance importante, teniendo en cuenta que hay muy pocos países donde se haya lanzado este nuevo servicio. “De momento, solo lo han hecho 14 países con 23 redes 5G con el estándar non stand alone”, destacó. El directivo aseguró que el servicio 5G de Vodafone en España va “muy bien” en su primer mes de lanzamiento, aunque no reveló más detalles para no dar pistas a la competencia. “El lanzamiento nos ha permitido mejorar la percepción de la marca Vodafone como la empresa que marca la innovación y esto tiene un efecto de contaminación que va más allá del 5G”.

Sobre que algunos operadores prefieran esperar a lanzar su 5G hasta que no esté el estándar stantalone, Coimbra recordó que este no llegará hasta 2021. “Si quieren esperarse hasta esa fecha, perfecto. Nosotros estamos aquí para ofrecer 5G solos en 2019 y 2020, porque el único estándar terminado es el non stand alone, que te permite hacer todos los casos de uso del 5G. Es verdad que la parte de redes privadas 5G hay que esperar al próximo estándar, pero no creo que nos equivoquemos nosotros ni otros operadores con la red 5G que hemos lanzado, pues permitimos que el 5G empiece en 2019 con muchos casos de uso”.

El presidente de Vodafone España ha destacado el papel central que tienen las operadoras en la transformación digital de España, pues “no solo ponemos las redes sino también la capa de servicios, para lo que nos estamos asociando a empresas como Accenture o Huawei, con las que estamos probando diferentes casos de uso del 5G”. Coimbra resaltó un reto claro para ese salto digital en España: las pymes, que no tienen los medios de la gran empresa para abordar los retos que trae la transformación digital. Sobre este punto recordó que solo el 43% de las pymes españolas tienen un plan digital y de ellas solo el 50% tiene presupuesto para acometerlo. “Esto es un problema y nosotros queremos posicionarnos como el partner de las pymes en la era digital”. Para el consejero delegado de Vodafone de poco vale que el punto de partida de España “sea espectacular en infraestructuras; si no ayudamos a las pymes tenemos un problema, y ahí los operadores tenemos un papel fundamental”.