Primeras imágenes del modo oscuro de Outlook para smartphones

Seguramente os ha pasado también a vosotros, pero una de las cosas que hacemos cuando usamos mucho una determinada aplicación es que nos vamos a configuración, o ajustes, a ver si podemos activar el modo oscuro. Es algo a lo que nos hemos acostumbrado y que gusta cada vez más, por eso las empresas de las apps más relevantes están corriendo para satisfacer a sus usuarios. Tanto es así que Google y Apple ya no conciben un futuro para iOS o Android sin un modo oscuro.

Y Outlook ya contaba con un modo oscuro que podíamos activar a través del navegador web, o en la app oficial de Windows 10, por lo que todos esos usuarios de la plataforma de Microsoft estaban deseando tener noticias de algo parecido tanto en iPhone como en Android. Y las tuvieron, la semana pasada, a través del anuncio oficial de los de Redmond. Pero ahora llegan evidencias físicas.

Primeras imágenes, en Android

Lo que ha cambiado respecto de los últimos días es que ahora tenemos pruebas de que ese modo oscuro para iPhone y Android existe y está mucho más cerca. Las primeras imágenes que han aparecido son las de Android que, según explican los que han tenido acceso a esta beta, se activa automáticamente cuando el móvil está bajo de batería. Obviamente, este modo oscuro no se activará solo en caso de tener poca batería y podremos mantener Outlook permanentemente de esta forma cuando queramos. Activando la opción correspondiente.

Modo oscuro de Outlook en Android. Microsoft

Recordad que una de las ventajas de estos modos oscuros es el ahorro de batería que suponen, ya que las pantallas ahorran energía al mostrar tonos más apagados (no tan brillantes), amén de que alargan la vida útil de los paneles de nuestros smartphones. De momento no hay una fecha fijada para el lanzamiento pero está mucho más cerca de lo que imaginábamos.

Lo que falta por saber ahora son los planes de Microsoft con el resto de sus aplicaciones vinculadas a Office 365: Word, Excel, Powerpoint, Skype, etc. ¿Dará el salto también de investigar modos oscuros para todas ellas? Seguramente muchas no las necesiten, pero cuando en un mercado comienza a imponerse una tendencia, la pregunta no es si formarás parte de eso, sino cuándo lo harás. Y Microsoft, a buen seguro, está inmerso en analizar pros y contras de todo ese trabajo.