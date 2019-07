Cómo seguir descargando aplicaciones en tu viejo iPad

Existe un problema que todos padecemos con nuestro tablet tarde o más temprano: o nos actualizamos cada cierto número de años, o pasados los justos para que Apple lo descatalogue, ya no habrá forma de descargar muchas de las aplicaciones que llegan a la tienda oficial. Por suerte hay una forma de seguir descargando esas apps, pero con algunas condiciones.

Lo primero que hay que decir que si tenemos un iPad con iOS 7 o inferior, no podremos de ninguna de las maneras hacer funcionar una aplicación que cuya primera versión se lanzó con iOS 8 en el mercado. Sin embargo, sí hay casos en los que un servicio llegó a la plataforma con versiones para iOS 4, 5, 6 ó 7 y entonces sí podremos utilizarlo, aunque no lo compráramos en su momento.

Consulta lo que has comprado

Este método funciona con todos los iPhone e iPad que han salido hasta ahora y consiste en que en los dispositivos antiguos donde ya no es posible actualizar su versión de iOS no pueden comprar aplicaciones que no sean compatibles con ese dispositivo, aunque tuvieran una versión en su momento que sí lo fueran.

Mensaje de error al descargar app en iPad antiguos.

Así que hay un pequeño truco y es que si tenéis otro dispositivo de Apple que sí cuenta con la última versión de iOS, podéis comprar esa aplicación para luego descargar la versión que funcionaba en nuestro iPad descatalogado. ¿Pero cómo lo hacemos para bajárnosla en el tablet?

Solo hay que ir hasta la pestaña de Comprado en la App Store de vuestro tablet para ver el histórico de compras de vuestra cuenta. Obviamente habrá aplicaciones modernas y otras más antiguas y solo podréis descargar aquellas que tengan una versión compatible con vuestra iOS. Por ejemplo: si queréis instalar Netflix, la app de vídeo se lanzó en 2010 en EE.UU. pero a España llegó mucho más tarde, por lo que en el primer iPad no será compatible. Da igual que lo compréis ahora para bajarlo en aquel tablet porque no funcionará.

Sin embargo, en un iPad 3 con iOS 9 sí podréis descargarlo si lo compráis ahora, porque la tienda de Apple adecuará la descarga de la app a la versión del sistema operativo del iPad. De esta manera, es posible revivir vuestro viejo terminal para darle más uso del que esperabais. Por ejemplo, para ese sobrino que viene a casa todos los fines de semana y le encanta Stranger Things.