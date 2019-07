Sociedad inactiva y no liquidada. Una fuente de problemas que Hacienda vigila

Mantener una sociedad inactiva puede ser útil, si se desea dejar el negocio en stand by, por motivos de mercado. Sin embargo, no tener actividad no exime de una serie de cumplimientos legales, que muchas sociedades se saltan. Bien por desconocimiento, o por posibles irregularidades y casos de fraude que Hacienda vigila.