Xiaomi Amazfit GTR, así será el nuevo smartwatch de la firma china

Xiaomi es una de esas compañías que no para de lanzar nuevos dispositivos al mercado, y ahora se he conocido que un nuevo accesorio wearable de la firma asiática se pondrá en no mucho tiempo a la venta. Hablamos del smartwatch Xiaomi Amazfit GTR, que llega con la habitual colaboración de Huami.

Una de las grandes virtudes que ofrecerá este reloj inteligente es que su autonomía será de las mejoras del mercado. Según la fuente de la información, los datos que se tiene apuntan a que será posible darle uso hasta 24 días sin necesidad de recarga alguna. Una marca excelente, no cabe duda. Aparte, tres serán los acabados de las esfera que se integra: aluminio, titanio y acero inoxidable, por lo que serán varias las opciones que tendrás los potenciales compradores.

También cabe destacar que la pantalla que será parte del nuevo smartwatch será tipo AMOLED, lo que en principio asegura una buena calidad de imagen (parece que las dimensiones podrían ser de 1,3 pulgadas). En lo que tiene que ver con el procesador, la elección será un modelo de Qualcomm, concretamente el Snapdragon Wear 3100, que es el mejor modelo que existen en la actualidad para este tipo de dispositivos (a la espera a que el año que viene el fabricante lance el Wear 2700 que será una evolución del Snapdragon 429.

Descubrimos las características del smartwatch

El deporte será clave en el Xiaomi Amazfit GTR

Esto será así por varios motivos. Uno de ellos es que el smartwatch incluirá una amplia protección frente al agua, lo que permitirá incluso darle uso cuando se practica natación (mínimo se esperan cinco atmósferas en lo que tiene que ver con las inmersiones, y el polvo no será un problema al ser compatible con el estándar IP68). Aparte, el Xiaomi Amazfit GTR incluirá sensor de ritmo cardíaco y varios modos de reconocimiento de la actividad física que se realiza. De esta forma, parece que la orientación deportiva será esencial en este modelo -y no le faltará monitorización del sueño y gestión de las notificaciones siempre con un sistema operativo propietario-.

El anuncio de puesta a la venta de este reloj inteligente de Xiaomi se producirá el próximo día 16 de julio de 2019, por lo que no falta mucho para que este accesorio wearable se completamente oficial. No se tiene dato concreto del pecio que tendrá el Xiaomi Amazfit GTR, pero lo normal es que este se sitúe en unos 200 euros, por lo que será un modelo atractivo por lo que ofrece y por ser bastante económico.