Por fin llega el soporte para Chromecast de Prime Video en iOS y Android

Seguro que ya lo sabíais, pero Google y Amazon andaban a la gresca a cuenta de sus respectivos servicios de vídeo en streaming y de los respectivos dispositivos que permiten hacerlo en televisiones, más o menos, inteligentes. Prime Video y Chromecast no se trataban y no había forma de enviar contenido de ninguna de las maneras en TV no smart, por lo que debíamos recurrir a comprar un Fire Stick TV.

Ahora el hacha de guerra se ha enterrado (desde hace meses se venía anunciando) y ambas partes parecen comprender que lo que es bueno para sus usuarios, es bueno para ellos. Así que el servicio en streaming de Amazon, Prime Video será compatible con Chromecast en nada, lo que tarde la actualización en publicarse y que nos la descarguemos en nuestros principales teléfonos y tablets.

Las apps de iOS y Android se actualizan

Aplicación de Amazon Prime Video en iPad.

Como os decimos, este no es anuncio que vaya a ir para largo sino para las próximas horas o días. Llegará a través de una actualización de la Apple Store para los usuarios de iPhone/iPad y de la Play Store de Android. Los únicos requisitos son tener, al menos, la versión 5.0 del OS de Google en nuestro terminal, o la 10.1 en los de Apple.