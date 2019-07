¿Tienes un ratón o teclado de Logitech? Cuidado, pueden desvelar tus contraseñas

Los hackers aprovechan casi cualquier resquicio que se deja para acceder a los datos de los usuarios, y un ejemplo es que se ha encontrado una fisura en los dispositivos con tecnología Unifying de Logitech que permite a estos piratas informáticos acceder a cierta información que debería ser privada.

Concretamente, y por lo que ha indicado el experto en seguridad Marcus Mengs, los distintivos de Logitech que se ven afectados son los teclados y ratones inalámbricos (y también los dispositivos destinados a las presentaciones) que ofrece la firma. Esto tiene un agujero de seguridad que permite a los hackers acceder a las pulsaciones que se realizan al darles uso con el ordenador y, de esta forma, sean capaces de reconocer una contraseña e, incluso, lo que se escribe en un documento de texto o mensaje de correo. Incluso, según el mismo experto, existe la posibilidad de instalar una puerta trasera en el equipo si se tienen los conocimientos necesarios y la paciencia suficiente.

Según la fuente de la información, la compañía ya es consciente de lo que ocurre y, por lo tanto, está tomando las medidas oportunas para solucionar lo que ocurre y volver a un estado de seguridad completa. Esto, en algunos de los casos se pude tardar algo más de lo esperado para que no se pierdan ciertas opciones de uso y compatibilidades que se utilizan en las tecnologías inalámbricas que da uso Logitech.

Un agujero de seguridas permite acceder a las pulsaciones

Modelos afectados en la gama de Logitech

Pues lo cierto es que son bastantes lo que sufren el agujero de seguridad, ya que todos los que utilizan tecnología Unifying están afectados según Mengs (estos modelos son sencillos de identificar, ya que en el receptor USB se incluye un logotipo de color naranja que es completamente reconocible). Por cierto, hay otras gamas de producto que se ven afectadas, como por ejemplo la gama Lightspeed destinadas al mundo gamer o el accesorio para presentaciones iR500, un modelo que es inalámbrico. Por lo tanto, no hablamos de un problema que se restrinja a uno o dos teclados o ratones precisamente ya que los modelos que utilizan la opción de conexión antes mencionada son bastante numerosos -ya que están a la venta desde el año 2009-.

Por el momento no existe parche alguno que corrija todos los agujeros de seguridad encontrados por el experto de seguridad, pero sí que hay una cosa que es importante conocer: los hackers tiene que estar a una distancia de conexión de un máximo de 10 metros, ya que en caso contrario no se pude tener acceso a las emisiones inalámbricas. Esperemos que en poco tiempo Logitech dé con la solución que, es importante, pero que no afecta de forma grave a los usuarios domésticos.