Competencia para el iPad Mini: el tablet Samsung Galaxy Tab A (2019) es oficial

Se esperaba la llegada del nuevo Samsung Galaxy Tab A (2019) en poco tiempo, pero ha sido mucho antes de los que se creía como este dispositivo se ha hecho oficial. El caso, es que este nuevo modelo de la compañía coreana es oficial para competir con el iPad más económico que existe utilizando para ello Android Pie.

Este equipo llega con acabado en metal por lo que tiene un aspecto premium. Las dimensiones son de 210 x 124,4 x 8 milímetros, lo que encaja perfectamente en la búsqueda de portabilidad -que es lo que ofrece este modelo de ocho pulgadas-. En lo que tiene que ver con el peso, el ofrecido por el Samsung Galaxy Tab A (2019) es de 345 gramos (un par más en el modelo compatible con LTE). Los colores son los siguientes: negro y gris.

En lo que tiene que ver con los dos componentes esenciales del tablet, como son el procesador y la RAM las opciones elegidas confirman lo que esperaba de este Samsung Galaxy Tab A (2019). El SoC es un Snapdragon 429 de Qualcomm, un componente de cuatro núcleos que trabaja una frecuencia máxima de 2 GHz. La memoria, por su parte, asciende a los 2 GB, por lo que no hablamos de un modelo de gama alta. Importante comentar que, pese a que almacenamiento es de sólo 32 gigas, e posible dar uso a tarjetas microSD de hasta 512 GB para mejora esta opción.

Samsung Galaxy Tab A 8

Una pantalla contenida en el Samsung Galaxy Tab A (2019)

Las dimensiones de este componente, como hemos indicado antes, son de ocho pulgadas con ratio de 16:10, siendo la resolución de 1.200 x 800. Correcto para una segmento del mercado que es el de entrada. Un buen detalle el Samsung Galaxy Tab A (2019) es que incluye dos altavoces, lo que permite reproducir sonido estéreo (ideal para contenidos multimedia) y, en lo que tiene que ver con la batería, el amperaje de esta se sitúa en los 5.100 mAh, por lo que su autonomía para nada desentona -es compatible con carga rápida, por cierto-.

No le faltan cámaras al Samsung Galaxy Tab A (2019), siendo la principal y trasera de 8 megapíxeles y, la frontal (que es la propia de las videoconferencias), se queda en 2 MPx. Con una buena conectividad inalámbrica, ya que no le falta WiFi y Bluetooth, es importante comentar que el tablet llega con puerto microUSB, por lo que no da el salto a tipo C. Un detalle muy interesante: con el dispositivo llegan dos suscripciones gratuitas a Spotify y YouTube, por un tiempo de tres y dos meses, respectivamente.

La fecha concreta de lanzamiento en cada mercado no se ha comunicado, pero será este mismo verano, ocurriendo lo mismo con el precio ya que depende de cada región. Pero, en este último caso, lo lógico es pensar que costará menos de 300 euros ya que en caso contrario sus ventas pueden verse afectadas.