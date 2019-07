Tras los casos de Neil Woodford y de la gestora H2O me gustaría dedicar esta tribuna a reflexionar sobre los diferentes tipos de riesgo que tienen los inversores en fondos UCITS, en qué medida les protege la regulación, y qué pueden hacer los inversores para evitar pérdidas elevadas de difícil recuperación.

Los riesgos que tiene un inversor de fondos UCITS son principalmente: el riesgo mercado, el riesgo gestor, el riesgo de impago y en menor medida, gracias a la regulación, el riesgo de liquidez o riesgo de concentración en un solo valor.

El riesgo de mercado es la bajada de precios de forma generalizada. Aun siendo muy estresante, no deja de ser un riesgo temporal. Si no se necesita vender, cuando regrese la tendencia alcista, se recuperará. Lo que puede hacer un inversor es simple: no invertir en activos volátiles más de lo que permite su horizonte temporal y su tolerancia a bajadas en el valor de su posición.

Así no se verá obligado a vender en un mal momento porque necesite el dinero o porque le quite el sueño su inversión. Aunque la solución es simple, en la práctica es difícil de ejecutar por el componente emocional en la toma de decisiones. Si esto le ha pasado más de una vez, busque un buen asesor profesional.

El riesgo gestor se produce cuando éste resta valor frente al mercado, en lugar de aportarlo. Los gestores que han obtenido en el pasado resultados extraordinarios, especialmente si han evitado fuertes caídas o han tenido rentabilidades muy por encima del mercado, atraen a muchos inversores. Cuando el inversor invierte gran parte de su dinero con gestores cuyo posicionamiento difiere mucho del mercado, cambian riesgo mercado por riesgo gestor. Pero estos gestores pueden tener temporadas largas en que el resultado es bastante peor que el mercado.

Los gestores pueden tener malos resultados varios años seguidos (caso de Woodford) y en casos extremos, el fondo puede acabar perdiendo muchos clientes y cerrando. En este caso, la recomendación también es bastante sencilla: no concentre mucho patrimonio en un solo gestor, ni en gestores del mismo estilo y controle la distribución de activos para ver que no tiene concentración de riesgos. De nuevo, puede buscar la ayuda de un asesor.

El riesgo de liquidez es no poder vender algo cuando se necesita. Los activos sin cotización están limitados al 10% en fondos UCITS. Aunque puede pasar que haya otros valores en cartera que se vendan con dificultad y más si el fondo tiene gran parte de la emisión de un bono o de las acciones en circulación de una compañía. Una escasa liquidez acelera las caídas en esos valores y exacerba la sensación de riesgo en el inversor.

Tanto si es realmente cierto el riesgo que temen (impagos de un bono o quiebra de una acción) como si no, para que sea realmente grave la posición en esos valores debería suponer una parte importante del fondo y esto para mí, es también riesgo gestor: no parece una buena idea haber tomados posiciones elevadas en valores de escasa liquidez, especialmente en un fondo mediático sometido a un acecho mayor. Los gestores sensatos que invierten en activos de menor liquidez (pequeñas compañías y determinados tipos de bonos) suelen limitar las suscripciones cuando llegan a un determinado patrimonio.

La regulación europea protege en buena medida del riesgo de liquidez y del riesgo de concentración en un solo valor. Los fondos UCITS de H2O en entredicho, a pesar de sufrir reembolsos de más de un tercio de su patrimonio, sólo caen desde máximos alrededor de un 2,5% el Adagio, un 7% Allegro y un 8% Multibonds. Si no estuvieran diversificados y mayoritariamente en valores líquidos, estas caídas serían de un tamaño mucho mayor. Es curioso que Allegro y Multibonds cayeron más en agosto de 2018 y que yo sepa nadie se inmutó. Supongo que no soy sospechosa de tener ningún interés en defenderlos, quien lea mis tribunas verá que no soy fan de la gestión alternativa (ni UCITS ni mucho menos Hedge Funds) y en mi entidad no recomendábamos estos fondos, pero sinceramente, la reacción de los inversores me parece exagerada.

De lo que no protege la regulación es del riesgo mercado ni del riesgo gestor. Si estamos en una cartera de fondos bien diversificada, puede ser que un pánico vendedor generalizado desate una caída relevante en activos muy líquidos y se agrave en fondos que invierten en valores con una liquidez menor.

Pero si tenemos una buena distribución, acorde a nuestro plazo de inversión, es recomendable mantener la calma. En 2008 muchos fondos que invertían en bonos de alto rendimiento (menos líquidos que las acciones) cayeron más de un 30%, pero finalmente los temidos impagos no se produjeron de forma generalizada y estos fondos subieron más de un 70% en 2009. El que vendió se lo perdió.

Si a algunos inversores no les dejaran vender fondos en momentos de pánico, les estarían haciendo un gran favor. Yo recomendaría a algunos clientes fondos cerrados con escasas ventanas de liquidez, no porque crea que lo van a hacer mejor los activos ilíquidos -son menos volátiles pero no más seguros y no son siempre más rentables-, sino que lo mejor que tienen es que evitan malvender.

Marta Diaz-Bajo es Directora de análisis de fondos de Atl Capital Gestión de Patrimonios