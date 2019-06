Series y películas: ¿cómo encontrarlas y saber si ya las has visto?

Desde que comenzó el bum del audiovisual en streaming hay dos problemas comunes que hemos padecido los que gastamos el tiempo en consumir capítulos como si fueran pipas: que no sabemos en qué plataforma están emitiendo esa serie de la que todo el mundo habla y que no recordamos el capítulo en el que dejamos de ver alguna temporada porque no nos estaba gustando demasiado.

Tanto si te ocurre una cosa como la otra, tenemos una solución que te va a servir, tanto si tienes un móvil iOS como si es Android. Además, esta solución es gratuita y podremos usarla para un sinfín de funciones pensadas para los más seriéfilos.

Just Wach se llama la aplicación

Esta aplicación la tenéis tanto en la App Store de Apple como en la Play Store de Google y funciona de mismo modo en ambas plataformas. Una cosa buena es que nos avisa desde el principio de que todo el contenido al que hace referencia es el que se puede conseguir de manera legal. Nada de piratería. Esto es, a través de las suscripciones de pago a Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Movistar, etc.

Una vez que escogemos nuestra región (país) nos preguntará sobre qué plataformas estamos interesados y, aquí, introduce todo lo que podáis imaginar: desde operadores de televisión tradicional, como Atresplayer (que tiene una suscripción de pago), hasta el mismo servicio de Google YouTube Premium.

Una vez dentro veremos una página con las series que son tendencia. Es una manera de decirnos qué es lo más popular y nos vendrá de maravilla si estamos en un tiempo muerto de no ver nada y queremos engancharnos a algo. Si por el contrario, sabemos qué estamos buscando, entonces toca ir arriba, a la lupa, y escribir el nombre de la producción que queremos ver. Nosotros hemos escogido la de Sucesor Designado.

Just Watch os dirá que se encuentra en Netflix (pulsando sobre el icono nos llevará a la app directamente), que tiene tres temporadas, la última (casi) recién estrenada, y os permitirá llevar un control de que vais viendo. Imaginad que a mitad de la segunda temporada lo dejasteis y, tras el estreno de la tercera queréis volver. Pues viendo dónde lo dejasteis. con el Track show, ya sabéis el lugar donde tenéis que retomarlo.

Películas también

Si además de series, sois de los que compráis o alquiláis en las principales tiendas online (Apple, Google, Rakuten, Movistar, etc.), Just Watch tiene un avisador de rebajas de precios amén de indicaros, como en el caso de las series, en qué plataformas podéis adquirirlas. Como veis, una solución integral para los que gastamos el tiempo viendo ficción a todas horas.