Comienzan las ofertas de Amazon: Music Unlimited a precio de derribo

Lo bueno de los actuales sistemas de suscripción (música, series y películas en streaming, etc) es que si no queremos pagar uno o varios meses, solo hay que darnos de baja y listos. Por lo que si ya estáis pagando otras tarifas planas y veis una oferta irresistible como esta, ¿por qué no aprovecharla para ahorrar unos cuantos euros?

Amazon parece haber iniciado ya los Primedays de 2019 y ha situado la suscripción ilimitada de su servicio de música a un precio al que difícilmente podremos resistirnos: 0,99 euros por cuatro meses. Eso sí, hay una condición, y es la de ser nuevos usuarios en la plataforma por lo que si ya habéis estado dados de alta alguna vez... no podréis acogeros a ella.

¿Los Primeday se adelantan?

Prueba de que estamos ante la primera oferta de los Primedays de 2019 es que esta oferta termina el 16 de julio a las 23:59h., justo el momento en el que acaban esas dos jornadas de precios locos en la plataforma de los de Jeff Bezos. Eso sí, una vez terminados los cuatro meses por 0,99 euros, el precio volverá a ser el normal de 9,99 todos los meses.

Amazon

La gran ventaja de este Music Unlimited de Amazon es que está perfectamente integrado en sus altavoces inteligentes con Alexa. Cualquier modelo Echo os servirá para reproducir vuestras playlist, álbumes o cantantes favoritos.