Facebook promete que no nos dará tanto la lata con las notificaciones

¿Habéis probado a mirar si hay algún momento en el que vuestra aplicación de Facebook no tenga un globito rojo? Imposible, ¿verdad? Eso sería como pedir al sol que salga por el oeste todos los días. Y es que no hay momento en el que no tengamos pendiente alguna interacción de nuestras publicaciones o contactos, alguna solicitud de amistad o un mensaje privado a través Messenger.

Obviamente todas esas notificaciones tienen un objetivo: mantenernos el mayor tiempo posible pegados a la red social, interactuando o no, para que las estadísticas de uso se disparen. El problema llega cuando para algunas personas esas notificaciones y esa necesidad de responder se convierte en angustia.

Menos notificaciones en el futuro

Desde Facebook han reconocido que tal vez se están pasando un poco con la cantidad de notificaciones que recibimos y que seguramente deberían darle una vuelta al sistema. Eso de momento parece complicado pero lo que sí han avanzado es que trabajan en permitirnos desactivar todos esos avisos.

En declaraciones a TechCrunch, un portavoz de Facebook ha declarado que "los usuarios no quieren ver necesariamente una notificación en la parte inferior de la aplicación si ya están viendo todas las que tienen pendientes" en el propio icono de Facebook (en la pantalla de inicio tanto de iPhone como de Android).

Notificaciones móviles de Facebook.

Y es cierto. Un momento tranquilo en Facebook es como el que os mostramos aquí encima, en esta captura de pantalla dentro de la aplicación donde podemos ver los mensajes sin leer en Messenger, además de las interacciones nuevas y las solicitudes pendientes de aceptar o no.

Cambios en proceso de pruebas

Según la misma información, parece que Facebook se ha tomado en serio la posibilidad de reducir el número de notificaciones que nos muestre la aplicación y ya se están probando a nivel interno modificaciones en el sistema para, al menos, poder configurarlas.

Concretamente, hablan de que en los próximos meses podremos reducir el número de esas alertas accediendo al Menu > Configuración & Privacidad > Ajustes > Notificaciones > Globos de notificación, para quitarlos todos o dejar los que más utilicemos. Por ejemplo, si Messenger no lo usáis mucho, ¿para qué tener ahí constantemente un aviso de algo que no consultaremos jamás?

Esperemos que los de Mark Zuckerberg cumplan con esta información y en los próximos tiempos no vuelvan a ser la razón de angustia de aquellos usuarios más activos, o pendientes, de la red social.