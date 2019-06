Samsung no se olvida de su Galaxy Fold, que ya está listo

Samsung es de esas compañías a las que no se le puede decir que no tome decisiones difíciles cuando es necesario. Ya lo demostraron en 2016 con la peor crisis que han vivido, y lo han vuelto a repetir tres años después con su primer teléfono con pantalla plegable, un Galaxy Fold del que no se han olvidado para nada.

El caso es que ha sido Kim Seong-cheol, Vicepresidente de la división Samsung Display, el que ha declarado que "muchos de los problemas ya han sido resueltos, y el Galaxy Fold ya está listo para llegar al mercado". Dicho así podríamos pensar que tendremos un lanzamiento el próximo mes de julio, pero de momento no hay nada confirmado.

Los coreanos no han anunciado oficialmente que el Galaxy Fold vaya a llegar al mercado el próximo mes, aunque lo mismo se plantean aprovechar el evento previsto para el 7 de agosto como el lugar (Nueva York) donde comunicar al mundo qué han hecho para resolver los problemas de su primer smartphone con pantalla plegable y cuándo lo tendremos disponible.

El móvil no llegó en abril

El 26 de abril iba a ser el momento en el que el Galaxy Fold de Samsung llegara a las tiendas pero los coreanos decidieron cancelar el lanzamiento cuando empezaron a reportarse algunos problemas con las primeras unidades que habían llegado a manos de los periodistas. Un film que cubre la pantalla, y que no debía retirarse, o problemas en el funcionamiento mismo de los paneles disuadieron a la compañía de mantener la fecha prevista y retrasar esa puesta a la venta.

Samsung

Ahora, con esos problemas solucionados, toca conocer de manera oficial en qué momento llegará al mercado. Hay que tener en cuenta que agosto y septiembre son momentos críticos para Samsung (en el buen sentido) ya que, tradicionalmente, son los meses en los que se presenta otro de los buques insignia de la compañía: el Galaxy Note. Y está por ver que los coreanos quieran acumular dos lanzamientos tan importantes dentro del mismo periodo.

¿Podríamos ver un Galaxy Fold a partir de octubre o antes de agosto? Son las opciones más sensatas para un terminal que, dejando de lado su elevado precio (casi 2.000 euros), supone la primera piedra de un segmento de la telefonía móvil destinado a cambiar para siempre el mercado. Porque la cuestión no es si habrá teléfonos con pantallas plegables en el futuro, sino cuándo será ese momento en el que se impongan.