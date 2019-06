Cómo convertir tu televisor en una pizarra gigante con Chromecast

No cabe duda que el dispositivo de Google es uno de los más utilizados en muchos hogares. La sencillez con la que permite enviar vídeo a un televisor que no es inteligente es el gran secreto de su éxito. Hace unos días os contábamos cómo convertir el televisor en un gran reloj, gracias a Chromecast, y hoy os contamos también cómo convertir en una gran pizarra la pantalla de nuestro televisor, también gracias a Chromecast, y además de la manera más sencilla posible. Como ocurría en el caso del reloj.



Así puedes convertir la televisión en una pizarra



Si lo pensamos detenidamente, la gran superficie de nuestro televisor puede convertirse en un lugar donde mostrar nuestra inventiva y a la vez, si estamos en un entorno profesional, también podemos utilizarla para compartir datos y proyectos con otras personas. Por tanto, podemos utilizar una sencilla app para poder obtener este uso del televisor gracias a Chromecast. Y el funcionamiento no puede ser más sencillo, porque se trata de una app que integra un sencillo editor gráfico, un “Paint” de los tradicionales, que nos permite hacer trazos a mano alzada con los dedos sobre la pantalla del móvil.



Al poder enviar el vídeo de la app a Chromecast, podemos ver en tiempo real lo que estamos dibujando en el televisor, como si de una pizarra se tratara. No solo podemos escribir y dibujar a mano alzada, sino que también permite introducir formas geométricas e imágenes dentro, que a su vez podemos editar con el puntero en el que se convierten nuestros dedos con esta app. La aplicación además nos permite dibujar en cinco colores distintos, como son el negro, blanco, azul, rojo y amarillo. También podemos editar el grosor de los lápices y pinceles, para darle un toque más personal a nuestras creaciones.



No deja de ser una herramienta de dibujo muy sencilla, como aquellas que disfrutábamos en los ordenadores personales a mediados de los 90, pero es muy útil para poder dibujar o escribir a mano alzada en la gran superficie que es nuestro televisor, aunque este ya tenga muchos años y no sea inteligente. Eso sí, al menos debe tener un HDMI para poder conectar el Chromecast fácilmente. Una de esas apps que hacen grande a un dispositivo tan sencillo como es el Chromecast de Google.