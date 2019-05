Los usuarios de Amazon Echo podrán pedirle a Alexa que borre todas sus grabaciones

La privacidad es un aspecto que preocupa mucho a los usuarios de cualquier tipo de gadget tecnológico o app. El que hacen los desarrolladores de estos dispositivos o aplicaciones con los datos personales que genera nuestra actividad es algo que preocupa a muchas personas. En el caso de los altavoces Amazon Echo, hemos conocido casos en los que empleados de la empresa han estado escuchando las grabaciones de todo lo que hemos dicho en un día sin ningún problema. Y lo peor de todo, sin nosotros tener conocimiento de ello. Pues bien, esto va a cambiar a partir de hoy, empezando por los Amazon Echo norteamericanos.



Podrás borrar todas las grabaciones solo con pedírselo

Podremos pedirle que borre todas las conversiones



Hoy Amazon ha presentado su nuevo Amazon Echo Show 5, un dispositivo inteligente con pantalla más pequeño que el modelo original, y junto con esta novedad, Amazon ha aprovechado para anunciar una importante novedad en lo referente a la privacidad cuando utilizamos los altavoces inteligentes de la empresa. Amazon ha anunciado que con un simple comando de voz vamos a poder borrar todas las grabaciones que se han realizado a lo largo del día, para que no haya suspicacias a la hora de saber si estas grabaciones van a ser escuchadas por terceros o no.



Para ello, los usuarios deberán decirle a Amazon Echo algo así como “Alexa, eliminar todo lo que he dicho hoy” y de manera automática, todo lo que hayamos conversado con el altavoz inteligente será borrado de inmediato, para que nadie tenga acceso a esa información, incluidos por supuesto los propios empleados de Amazon que se dedican a revisar las grabaciones día tras día para en teoría mejorar la forma en que Alexa se expresa con nosotros y la comprensión que tiene de nuestras palabras a lo largo del día.



Por lo tanto, es una opción que nos va a permitir borrar de un plumazo todo lo que generemos en el día. Eso sí, de momento entendemos que esta opción estará disponible en los Amazon Echo norteamericanos, y que de momento nos tocará esperar unos meses o semanas para poder hacer lo mismo en nuestro altavoz de Amazon. También tendremos la posibilidad de revertir lo que hemos dicho, y no borrar esos datos, diciendo “Alexa, elimina lo que acabo de decir” por lo que tendremos la opción siempre de decidir qué queremos hacer con esos datos generados.