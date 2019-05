Cómo iniciarte en el mundo gaming por poco dinero

Puede que os haya entrado la curiosidad por el mundo de los videojuegos, pero nunca hayáis dado el paso de probar qué es lo que ofrece el entretenimiento por excelencia de esta época. A continuación vamos a daros una serie de patrones con los que podéis acceder al ocio interactivo por poco dinero.

Aprovecha los recursos que ya tienes

Seguramente tengáis en casa un ordenador o un teléfono móvil, dispositivos aptos para adentrarse en el mundo de los videojuegos, incluso sin más inversión de la ya realizada. Especialmente en los smartphones encontramos una buena cantidad de videojuegos gratis, como Fortnite, con los que echar unas partidas en ratos muertos y ver si nos engancha el mundillo o no.

Las competiciones de videojuegos, esports, atraen cada vez a más usuarios y generan mucha expectación y dinero. Mary Altaffer AP

Aunque lo cierto es que jugar en un teléfono móvil, por mucho que cada vez logren un mayor realismo, no es lo mismo que hacerlo, por ejemplo, en un PC. El PC ofrece una mayor comodidad, al jugar con mando (aunque en móviles también se puede) y con una pantalla mejor. Además, por lo general, al ser un equipo más potente, los videojuegos se ven con mejor calidad y pueden ser más largos y entretenidos.

En este punto tenemos que saber cuáles son las características de nuestro ordenador, ya que cada juego tiene unos requisitos mínimos y recomendados y, si no los cumplimos, no podremos jugar al no tener la potencia suficiente. Es muy importante tener eso en cuenta, ya que no basta solo con comprar un juego para que funcione, como ocurre en las consolas de videojuegos. En cualquier caso, no es difícil encontrar buenos ordenadores gaming, tanto de sobremesa como portátiles a buen precio. Aunque, si sois manitas o conocéis a alguien que lo sea, la opción que siempre resulta más barata es montar un ordenador por piezas. Lo más importante para que un videojuego funcione a la perfección es que haya una vuena memoria RAM y que la tarjeta gráfica sea de calidad para que los títulos se muestren en su máximo esplendor.

En PC tenemos a nuestra disposición diversas tiendas digitales, como Steam, Origin o GOG, en las que podremos descargar videojuegos en formato digital con facilidad, encontrando las últimas novedades de pago o incluso también una alta variedad en juegos gratuitos o económicos.

Las consolas, otra buena opción

Otra opción para adentrarse en el mundo de los videojuegos son las consolas. Hay varias generaciones pero, cuanto más moderna sea la que compréis, mejor se verán los títulos. Actualmente, PS4 y Xbox One son las consolas más potentes, y tienen un precio que oscila entre los 300 o 350 euros con juego incluído. También está Nintendo Switch por un precio similar, que tiene la peculiaridad de que puede disfrutarse tanto conectándola a la pantalla como de forma portátil sin que se interrumpa la partida. Pronto se anunciarán sus sucesoras (suelen tener un ciclo vital de seis o siete años) por lo que su precio podría bajar durante los próximos meses. Aunque si lo preferís, hay comercios especializados que venden estas plataformas de segunda mano a menor precio y con un año de garantía. Ideal si queréis probar de qué van los videojuegos sin dejaros mucho dinero.

La mayor ventaja de las consolas respecto al PC es que todos los juegos de cada consola son compatibles, no como en PC que dependen de los requisitos. Eso facilita mucho la tarea a la hora de comprar nuevos videojuegos.