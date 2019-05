Todo lo que necesitas saber sobre redes 5G

Las redes 5G son el futuro de las comunicaciones de la quinta generación de la comunicación entre dispositivos móviles. Como todavía es una tecnología a la que le queda tiempo para llegar, a pesar de que algunos terminales ya la soporten, vamos a profundizar en todo lo que nos va a ofrecer esta nueva red.

¿Qué ventajas tendrá la velocidad 5G?

Con la velocidad 5G tendremos una mayor velocidad a la hora de navegar con nuestros dispositivos a una menor latencia, para que tarden lo menos posible en conectarse a la red. Además, uno de los factores más destacables y que muchos agradecerán de la nueva red de comunicaciones es que tiene menor coste de consumo, lo que aumentará la vida de nuestros smartphones o dispositivos con los que queramos conectarnos a la red, ya que según los datos, reduce el consumo energético hasta en un 90%.

Kevin Frayer Getty Images

Entrando a tecnicismos, con las redes 5G se alcanzará una velocidad máxima de 1.250 MB/s, Y su latencia es de 4 milisegundos. También será posible conectar hasta 100 dispositivos a la vez por celda, permitiendo una mayor y mejor cobertura en lugares exteriores. Todo esto, que a priori no son más que cifras, puede desembocar en funcionalidades para nuestros dispositivos tecnológicos que, posiblemente, ni se nos hayan ocurrido. Puede servir para impulsar, todavía más, tecnología como la realidad virtual o la realidad aumentada para un uso mucho más preciso y variado.

Claro que, una tecnología tan ambiciosa, y aunque ya estén tratando las empresas de telefonías móviles de venderlas como la panacea, requieren su tiempo. Construir redes 5G es un proceso mucho más difícil que hacerlo con 4G LTE, ya que requieren de un mayor número de puntos y la señal no puede atravesar fácilmente edificios. Pero hay que tener en cuenta que, a pesar de las bondades que ofrecerá, el márketing entra en juego para que al consumidor le entre deseo de la llegada de las redes 5G al mundo.

Y ahí viene la gran pregunta. ¿Cuándo tendremos redes 5G? Hay móviles compatibles con dicha tecnología, como el Huawei Mate X, pero la infraestructura todavía no está del todo lista. Los más optimistas apuntan a 2020 como el año en el que se establecerá. Tenéis que tener en cuenta que, si a día de hoy adquirís un móvil compatible con 5G, no quiere decir que os vaya a funcionar, ya que no lo hará hasta que no esté de forma activa dentro de unos meses.

También es reseñable tener en cuenta que, si queréis disfrutar de esta tecnología y no queréis cambiar de teléfono, habrá una serie de dispositivos que "transformen" la red desde un nodo 5G hasta el propio teléfono, compatibilizando un teléfono sin 5G nativo para poder aprovechar las ventajas. De hecho, empresas como Vodafone ya han anunciado estos gadgets.