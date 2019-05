Vía libre de la Comunidad de Madrid a la Operación Chamartín a una semana del 26-M

La alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección, Manuela Carmena, ha asegurado este domingo que es "imposible" aprobar la Operación Chamartín, ahora bautizada como Madrid Nuevo Norte, antes de las elecciones, pues solo tendrían una semana para convocar un Pleno y una comisión municipal de urbanismo, si como parece, este lunes el Ejecutivo regional enviará el obligado informe ambiental, el último trámite pendiente. A partir de la llegada del documento, la regidora tendría solo cinco días hábiles antes de las elecciones del 26-M para aprobar el proyecto.

"A estas alturas no tenemos ninguna documentación de la Comunidad. Siempre hemos dicho que cuanto antes lo manden para intentar poder aprobarlo pero en las fechas en las que estamos y no sabemos cuándo va a llegar", ha señalado la alcaldesa. "Parece que va a ser imposible porque habría que hacer un pleno extraordinario y además una comisión de Desarrollo Urbano Sostenible y ya, con las fechas en la mano, me parece que no es posible pero ojalá que fuera posible", ha manifestado.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid entregará este lunes al Ayuntamiento de la capital el informe medioambiental para que el Consistorio pueda aprobar en Pleno el proyecto de Madrid Nuevo Norte.

Así lo ha adelantado El Mundo este domingo y confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, responsable de elaborar el informe de impacto medioambiental que da luz verde al Ayuntamiento para aprobar definitivamente la operación.

El Ayuntamiento llevaba desde marzo esperando ese informe ambiental, un documento para el que el Ejecutivo regional tiene cuatro meses de plazo para entregarlo. Ante la convocatoria electoral del 26-M, surgieron las suspicacias sobre un posible intento de bloqueo de la Comunidad.

En este plan urbanístico —renegociado en esta legislatura entre Fomento, DCN y Ayuntamiento— está previsto la construcción de 10.500 viviendas y un centro de negocios, que conllevará una actividad de más de 13.000 millones. Los derechos de gran parte del suelo corresponden a DCN (BBVA y Grupo San José) por un acuerdo con el administrador ferroviario Adif.

Ese pleno extraordinario debería dar lo que se conoce como aprobación provisional, un trámite que es definitivo y que solo requiere después de la ratificación del Ejecutivo regional ya en la próxima legislatura.

Tanto Ahora Madrid (excepto los concejales de IU y Anticapitalistas) como PP, PSOE y Ciudadanos apoyan el proyecto, aunque si la ratificación pasase a la siguiente legislatura algunos de los candidatos como Begoña Villacís (Cs) o el socialista Pepu Hernández han reconocido que quieren hacer cambios.