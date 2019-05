Google ha estado "espiando" tus compras durante años a través de Gmail, así puedes comprobarlo

La privacidad es una de las principales preocupaciones de las grandes empresas tecnológicas, pero parece que muchas veces se trata más bien de una fachada de cara al usuario, que a un compromiso real. Sobre todo porque al final las malas prácticas de privacidad se terminan conociendo antes o después. Ahora ha sido la CNBC, a través de un interesante informe, la que ha desvelado que Google ha estado escaneando nuestras compras durante años. Y no solo nuestras compras dentro de sus ecosistemas de productos, sino fuera de él, de compras que los usuarios han realizado sin tener nada que ver a priori con los de Mountain View.

¿Hasta qué punto han escaneado nuestras compras?

Lo más curioso de este sistema utilizado por Google para saber lo que compramos, es que la información sobre las compras que hemos realizado se ha conseguido rastreando los tickets de compras que hemos recibido a través de Gmail. Como sabéis, muchos servicios de Internet nos piden identificarnos con una cuenta existente en unos pocos segundos, algo que habitualmente implica también introducir la información de nuestro Gmail. Pues bien, parece que la recopilación de esos datos ha propiciado que se acumulen las compras realizadas por algunas personas incluso en la última década.

Gmail ha sido la principal herramienta a través de la cual Google ha estado investigando nuestras compras

Google ha facilitado una página web donde consultar si la firma ha estado recopilando más compras de las que pensabas. En esta podemos ver las compras grabadas por Google, y en mi caso son solo dos, y relacionadas con la Play Store. Seguramente los usuarios españoles y europeos de Google no veamos tanta información reflejada en ese informe como en el caso de los usuarios estadounidenses. Sencillamente porque en Estados Unidos es mucho más habitual enlazar las compras de muchos productos a cuentas electrónicas. Algo que aquí en España brilla por su ausencia, pero que seguramente cambiará en el futuro.

Google ha reconocido estas prácticas, que engloba dentro de lo normal, ya que recuerdan que ellos no utilizan nada de estas informaciones para ofrecernos anuncios personalizados por ejemplo. Pero ya no se trata de que lo usen o no, sino que mucha gente no sabría que sus datos de compras pasadas y bastante antiguas, siguen estando en algún lugar de Internet que nunca se sabe dónde puede terminar.