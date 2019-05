El precio del CO2 y la vuelta del impuesto del 7% hunden la generación con carbón

Lo ocurrido con las transacciones de electricidad con Marruecos ha encendido las alarmas. Antes de 2018, España exportaba al país magrebí unos 5.400 GWh al año a un precio medio que equivalía a 270 millones de euros. El año pasado, las exportaciones se redujeron un 33% respecto a la media histórica y en 2019 han bajado al 3%.

España se ha convertido en importadora neta de electricidad generada por Marruecos, que ya no utiliza la interconexión como saldo o apoyo mutuo. Al tratarse de energía producida con carbón, y que Marruecos no paga derechos de CO2, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha denunciado al caso ante la CE. Y pide que se imponga a Marruecos las mismas reglas que a países no comunitarios interconectados, como Turquía,