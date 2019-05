JP Morgan huye de Dia y también vende su crédito con un descuento del 38%

Rechazo. La bula concedida por la CNMV a Letterone no varía los planes de algunos de los pequeños accionistas de Dia, que han mostrado su desacuerdo con el proceder del supervisor, sobre todo al aceptar como precio equitativo los 0,67 euros por acción ofrecidos por el primer accionista del grupo. Western Gate, el vehículo inversor del portugués Luis Amaral, poseedor del 2% del capital de Dia, la división de inversión perteneciente al family office de Luís Amaral, apuntó ayer que las modificaciones de la oferta permitidas por la CNMV “no resultan favorables para la situación financiera de la compañía mientras no se alcance un acuerdo con las entidades financieras”. El inversor portugués confirmó que no venderá sus acciones. Además, la Asociación de Accionistas Defensores de Día anunció ayer que estudia la posibilidad de “pedir explicaciones” a la CNMV.