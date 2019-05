Abengoa sella la paz con Zurich y US Exim pero mantiene litigios por 670 millones

Abengoa ha aumentado en el último año un 16%, hasta los 44,2 millones de euros, las provisiones por responsabilidades derivadas de los litigios que aún mantiene pendientes de resolución. Así se desprende del informe financiero anual publicado por la compañía en el que se detallan los principales procesos judiciales en los que se encuentra inmersa.

En conjunto, Abengoa acumula demandas por un volumen cercano a los 674 millones de euros y, a su vez, la empresa española tiene en curso procesos en los que reclama alrededor de 80 millones. La firma auditora del informe señala en el documento que “en opinión de los administradores no se espera que puedan tener un impacto material adverso en las cuentas anuales individuales respecto a los importes estimados y provisionados en su caso, si bien, debido a la naturaleza de los mismos no es fácil predeterminar los resultados finales”.

En los últimos meses, Abengoa ha solventado los procesos que mantenía con la aseguradora Zurich Insurance y con la agencia de créditos estadounidense Export-Import Bank of the United States.

La firma de seguros suiza había interpuesto tres demandas contra la matriz y varias filiales (la primera por 38,5 millones de euros; la segunda por 11 millones; y la tercera por 17 millones), pero ambas entidades han llegado a un acuerdo paracompensar los derechos de crédito que Zurich ostenta frente al grupo, “básicamente a través de la emisión de bonos convertibles Senior Old Money” dentro del proceso de reestructuración financiera en el que se encuentra inmersa. En el informe se especifica que aún queda pendiente presentar el escrito de desistimiento para la finalización del proceso y explica que hasta que se proceda a la citada emisión, las partes presentarán la suspensión del procedimiento.

El mismo acuerdo se alcanzó con la entidad Export-Import Bank of the United States (US Exim) que había demandado a Abengoa y varias filiales por 75 millones de dólares (67 millones de euros). La empresa señala que “las partes han acordado presentar escrito conjunto de suspensión de la medida cautelar, así como la compensación de sus derechos de crédito que ostentan frente al grupo, a través de la emisión de bonos convertibles Senior Old Money”.

Además, esta semana Abengoa recibió una notificación favorable por 77,7 millones de euros sobre el laudo arbitral que tenía contra la gasista polaca Elektrocieplownia por la construcción de una planta de ciclo combinada en Polonia.

Sin embargo, aún sigue en curso una demanda de la Autoridad de Energía de Puerto Rico que reclama 450 millones de dólares (402 millones de euros) a Abengoa y su aseguradora American International Insurance. Igualmente, una reclamación de la compañía danesa Bygningsstyrelsen por 67,1 millones, un arbitraje de Dead Sea Work por 74 millones, una demanda de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir por 120 millones (aunque se encuentra suspendida) y una multa de 11,6 millones de la CNMC.