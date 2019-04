El heredero de Carrefour dice que no irá a la opa de Dia y estudia ampliar su participación

Naturinvest, la 'family-office' de Bontoux-Halley y ex socios de referencia de Carrefour y que cuenta con el 3,261% de Dia, ha confirmado que no acudirá a la opa de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, al considerar que el precio no refleja el valor de la cadena de supermercados.

No obstante, estudia elevar su participación para contribuir a conformar un núcleo estable en el accionariado de la compañía. En concreto, Naturinvest considera que el precio de 0,67 euros no refleja el valor de Dia, ya que creen que éste es "superior al ofertado", por lo que reiteran que no venderán sus acciones a Fridman.

La 'family-office' de los ex de Carrefour, que ya lideraron una sindicatura antes de la junta de accionistas, estudia aumentar su participación en Dia para "contribuir a la creación de un núcleo accionarial estable que contribuya a la recuperación de la situación financiera" en la cadena de supermercados.

Además y tras conocerse la delicada situación económica de la firma, que se encuentra en causa de disolución, Naturinvest está dispuesta a estudiar, y en su caso, participar, sujeto a las condiciones y términos legales aplicables en cada momento, en las opciones que puedan plantearse, tendentes a restablecer una situación financiera favorable en la firma.

Naturivest se sitúa en la actualidad como cuarto accionista de referencia en la cadena de supermercados por detrás de LetterOne (29%), Emanuel Boussard (3,9%) y Credit Suisse (3,758%).