El Gobierno explora vías para suavizar la contrarreforma laboral

Los empresarios de CEOE-Cepyme intentarán hasta el último momento que el Gobierno no legisle vía Decretos. De hecho el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, sugirió ayer que los empresarios no darán su aval al Gobierno en ninguna de las mesas de diálogo social: “no es momento de hablar de acuerdos”, dijo. También arremetió contra lo que denominó “efecto ómnibus”, que se produciría si el Ejecutivo decide aprobar todas las novedades en materia laboral, de Seguridad Social y de igualdad en el empleo en un solo decreto omnibus en lugar de tres distintos. Se trataría de incluir en esa única norma medidas como el subsidio para mayores de 52 años o la cotización de las cuidadoras, que ningún grupo quiere rechazar y menos en plena precampaña, junto con otras iniciativas más controvertidas. Pero los responsables del Gobierno aún no habían decidido ayer cuántos Decretos aprobar, según las fuentes consultadas.

Por otra parte, los empresarios siguieron intentando ayer suavizar las normas de igualdad salarial que prepara el Gobierno. Mientras que los sindicatos esperan conocer hoy la decisión del Ejecutivo sobre la derogación de la reforma de pensiones de 2013.