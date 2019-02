Olivas asegura que se negó a la integración de Bancaja en Bankia

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia ha cerrado un capítulo y ha abierto otro nuevo en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audienca Nacional (San Fernando de Henares). Tras concluir el interrogatorio a Francisco Verdú, exconsejero delegado de la entidad, que ha respondido en la sesión de hoy a preguntas de su propia defensa. de BFA y Bankia, ha comenzado la declaración de José Luis Olivas, exvicepresdiente de Bankia y el último de los cuatro acusados por la Fiscalía.

Al igual que ya hicieran los anteriores encausados, Olivas ha señalado al Banco de España por instar a la fusión de las siete cajas que dieron origen a Bankia y ha asegurado que las provisiones hechas por deterioros eran “excesivas”. “El Banco de España nos requiere unos saneamientos por 8.084 millones de euros y al final realizamos 9.207 millones. A mediados de enero de 2011 los siete presidentes de las cajas nos reunimos con el subgobernador para explicarle cómo evolucionaba el SIP y ahí Rato le comunica que habíamos decidido aumentar la dotación y el subgobernador dijo que no era necesario, que era excesivo”, ha explicado Olivas.

Asimismo, el exdirectivo de la entidad ha asegurado que inicialmente, cuando se plantea la fusión entre las siete cajas, se opuso a la integración con Bancaja, de la cual era presidente. “Me llama el subgobernador del Banco de España (Javier Aríztegui en aquel momento) y me pide que me integre en el SIP de Caja Madrid. Le dije que no lo veía porque Bancaja era solvente y además era una operación muy complejo. Le dije que no”, ha expresado.

Cuestionado por la fiscal encargada del caso, Carmen Launa, que se ha reincorporado tras un mes de baja por baja médica, Olivas ha explicado que una llamada posterior del gobernador del Banco de España (Miguel Ángel Fernández Ordoñez entonces) advirtiéndole sobre la situación macroeconómica y la “conveniencia” de la integración hizo que finalmente diera el visto bueno a la operación. “Le dije que iba a tener dificultades para que el consejo de administración aceptara y también con las autoridades valencianas y le pido que me ayude a conseguir los apoyos. El gobernador me dijo que sí, hizo las gestiones oportunas y se aprobó por unanimidad”, ha afirmado.

El exvicepresidente ha querido minimizar su papel en la presidencia de Bancaja y Banco de Valencia al detallar reiteradamente que su cargo no era ejecutivo. “Yo era un consejero que ocupaba la presidencia, no tenía funciones específicas”, ha estimado Olivas.

El exdirectivo de Bankia es el último en declarar de los cuatro a los que acusa el Ministerio Fiscal por presunta estafa a inversores. Anticorrupción pide para él una pena de cuatro años de prisión; para Rodrigo Rato (expresidente) cinco; para Jośe Manuel Fernández Norniella (exconsejero) tres años; y para Francisco Verdú (exconsejero delegado) dos años y siete meses de cárcel.