Ibex en directo: la banca frena a la Bolsa, que vuelve a perder el 9.000

María Matos

Renault retira a Carlos Ghosn varias remuneraciones futuras

Renault ha anunciado que retira a su anterior presidente, Carlos Ghosn, sustituido el 24 de enero, varias de sus remuneraciones futuras, y en particular la que estaba vinculada a su cláusula de no competencia. En un comunicado, explicó que Ghosn -en prisión en Japón desde noviembre acusado de irregularidades al frente de Nissan- no recibirá los dos años de remuneración fija y variable que se había establecido a cuenta de esa cláusula.

El consejo de administración de la compañía decidió de forma unánime renunciar a la activación de esa cláusula, lo que teóricamente permitiría ahora a Ghosn trabajar para la competencia.

Por otro lado, Renault también indicó que Ghosn perderá los derechos por las acciones que se le atribuyeron en 2015, 2016, 2017 y 2018 como remuneración diferida variable en su calidad de consejero delegado a cuenta de los ejercicios 2014 a 2017. Lo mismo se ha hecho con los planes de atribución de acciones en función de los resultados a cuenta de los ejercicios 2015 a 2018.