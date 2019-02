BBVA reduce en 7.200 millones en un año los activos ligados al ladrillo

BBVA detalla en sus cuentas consolidadas sus propios cálculos sobre la exposición al ladrillo, que difieren de la normativa del Banco de España. Según la estimación de la entidad financiera, su exposición neta inmobiliaria es de 2.498 millones. Comparado con el perímetro de transparencia del supervisor, el credito promotor no incluye 2.100 millones relacionados principalmente con la cartera no dudosa transferida al área de actividad bancaria en España. Por eso, deja esa cifra en 541 millones. En el caso de los adjudicados, rebaja la cuantía a 1.934 millones, ya que no incluye los 1.111 millones de instrumentos de capital, participaciones y financiaciones a sociedades no consolidadas.