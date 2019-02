Tu GPS podría dejar de funcionar el 6 de abril ¿por qué?

Los dispositivos de GPS se hicieron muy populares con el cambio de siglo, cuando los teléfonos móviles todavía no integraban esta conectividad. Por entonces debíamos gastarnos 200 o 300 euros en uno de estos dispositivos, y pagar por los mapas. Ahora hemos conocido que muchos de estos GPS para el coche podrían dejar de funcionar el próximo 6 de abril. Y todo por un fallo que seguramente muchos no habían previsto hace años, cuando se comercializaron este tipo de dispositivos. Un problema derivado de la manera en que el GPS verifica la hora que recibe del satélite.

Una cuestión de números

Este problema con los GPS tiene que ver con la manera en que estos dispositivos reciben la hora del satélite. Esta llega mediante un sistema de 10 bits, de 1024 valores, por lo que 1024 semanas equivalen a 20 años.

Una vez que se llega a las 2014 semanas, el contado se pone a cero de nuevo, y es ahí cuando los datos del GPS y el satélite dejan de coincidir. Esa fecha se cumple el 6 de abril de 2019, por lo que a partir de esa fecha muchos de los dispositivos GPS más antiguos podrían dejar de funcionar. Sobre todo los fabricados antes de 2010, que si no hay una actualización mediante, no podrán volver a sincronizar la fecha con el satélite, y por lo tanto no podrán posicionarnos. Si tu GPS es de un reconocido fabricante, lo más normal es que lance una actualización de aquí al 6 de abril, si no lo ha hecho ya.