La primera ejecutiva de Bakinter asegura que “nos estamos pasando de frenada” defendiendo a la mujer

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha reconocido este martes que todavía "queda un largo camino" para alcanzar la igualdad de la mujer, pero ha mostrado su preocupación por los "excesos" que se están cometiendo en algunos ámbitos como el de las subvenciones.

"En el mundo de las subvenciones (...) unas están bien dirigidas para ayudar a que la mujer pueda solventar los problemas, pero hay otras que verdaderamente hay que revisar en serio", ha afirmado Dancausa durante la inauguración de la jornada sobre brecha de género en el ámbito laboral organizada por la consultora ATKearny.

"Nos estamos pasando un poco de frenada", ha añadido la ejecutiva, que también se ha referido a otros "excesos" como "el haber cambiado la presunción de inocencia o el hecho de que la carga de los juicios recaiga sobre el acusado, en lugar de sobre el que acusa" en referencia a los casos de violencia de género.

"Todo esto puede paralizar muchos grandes avances que se han venido haciendo. Yo no tengo ninguna duda de que el siglo XXI sea el siglo de la mujer, pero también al mismo tiempo hay que corregir esos excesos y hay que ser serios", ha insistido.

En lo que respecta al mundo laboral, ha dicho que queda "mucho camino" porque todavía hay mujeres que son rechazadas por estar embarazadas o sufren discriminación salarial "en muchas empresas que a veces te quedas impresionado porque son empresas que son multinacionales donde no deberían pasar estas cosas".

"Me considero una privilegiada porque en el fondo no he sufrido ni vivido en primera persona ninguna de las barreras ni discriminaciones que sí se que suceden en muchas mujeres de mi generación y que siguen sufriendo muchas mujeres en la actualidad", ha asegurado.

"En la sociedad queda un largo camino por recorrer para encontrar la igualdad también en el reparto de las tareas domésticas y en la responsabilidad educativa de los hijos, hay que seguir luchando por todo ello", ha añadido.