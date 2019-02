Los laboratorios Gilead y Cinfa lideran el mercado farmacéutico en España

¿Qué compañías destacan en el mercado farmacéutico español? Principalmente se trata de grandes protagonistas multinacionales, por delante de los laboratorios españoles, aunque hay alguna excepción como la empresa navarra Cinfa, que debido al gran volumen de unidades vendidas en las farmacias se cuela entre los grandes.

En hospitales, con uso de tratamientos más caros y novedosos, reinan las multinacionales. El laboratorio estadounidense Gilead, que revolucionó las terapias contra la hepatitis C, mantiene en 2018 por cuarto año consecutivo ese liderato en cuota de mercado en hospitales, aunque probablemente lo pierda este año. En el caso de las ventas en farmacia, Cinfa, especializada en genéricos, retoma el liderazgo. Así se desprende de los datos sobre el pasado año de la consultora especializada Iqvia, facilitados a Cinco Días.

Aún siendo líder, Gilead ha visto cómo sus ingresos se rebajaban debido a que el número de pacientes a tratar se ha reducido drásticamente tras el éxito de sus terapias innovadoras (como Sovaldi y Harvoni), y las de otras compañías, en curar a miles de enfermos. Eso ha provocado que sus ventas caigan un 22% y su cuota de mercado se sitúe en el 9,1%. En este caso, el éxito de sus tratamientos, muy costosos, le dio a nivel mundial unos enormes ingresos durante varios años y que han ido declinando.

Esta clasificación de Iqvia por cuota de mercado (ver gráfico) no recoge la facturación final y real de los laboratorios, una información no facilitada por las compañías. Pero gracias a este ranking sí se conocen las grandes empresas y su evolución en cada segmento. En el caso del área hospitalaria, los datos muestran un ranking a precios de venta de laboratorio, que no incluyen prácticas comerciales habituales como descuentos en hospitales o acuerdos con las autoridades para establecer límites de techo de gasto.

“El mercado farmacéutico español mantiene una tendencia positiva, tanto en la farmacia como en el hospital, con un incremento en la innovación en áreas terapéuticas tratadas en el hospital, lo que hace que el sector hospitalario siga ganando cuota de al mercado de las farmacias. Cerramos el año con un peso prácticamente igual en farmacias y hospitales”, apunta Miguel Martínez, director sénior de Iqvia, sobre el contexto de la actividad en España en 2018.

A precios de venta de laboratorio, el mercado hospitalario alcanzó los 9.917 millones, con un crecimiento del 4,5% (un alza del 7,7% si se excluyen los medicamentos de hepatitis C, que están en retroceso), según Iqvia, con datos interanuales hasta noviembre. Aunque la factura real en estos medicamentos es menor, según se recoge en la estadística de Hacienda, que marca un crecimiento del 8,6% del gasto en hospitales hasta noviembre y con un gasto en los últimos 12 meses cercano a los 7.000 millones.

En la clasificación de ventas en hospitales, detrás de Gilead aparecen Novartis, Abbvie y Johnson & Johnson, todos con importantes crecimientos gracias a nuevas terapias.

“Las áreas terapéuticas que justifican principalmente el crecimiento del mercado hospitalario son oncología y enfermedades autoinmunes. La evolución dichas áreas terapéuticas, especialmente la oncología, viene dirigida por la innovación de nuevas terapias lanzadas en el mercado”, explica Martínez.

La compañía Abbvie, por ejemplo, se beneficia de este año por el lanzamiento del medicamento Marivet (hepatitis C) y por los ingresos de Humira (un biológico para enfermedades autoinmunes), el medicamento que a nivel global más facturación aporta a esta compañía.

En el caso de las farmacias, incluyendo tanto fármacos como productos de autocuidado y de venta libre, Cinfa recupera el trono cedido por GSK, ya que la británica reduce los ingresos un 11% en gran parte por el menor volumen de la vacuna Bexsero. Por su parte, el laboratorio navarro, que nació hace 50 años como cooperativa entre farmacias y es especialista en genéricos, crece un 3,1%. Es, a su vez, líder en dispensación por unidades.

Tras Cinfa, tienen un gran peso en las farmacias los laboratorios Sanofi, GSK, MSD, Novartis, AstraZeneca y Bayer, además de la catalana Esteve y la estadounidense Mylan, ambas con un gran peso en genéricos.

En farmacias, ese mercado agregado de medicamentos y de otros artículos de consumer health llegó en 2018 a los 20.149 millones, con un 2,2% de alza, en este caso medido en precio de venta al público.

“Si nos fijamos en el mercado de medicamentos, ha tenido un crecimiento del 2,2% en valor y 1,2% en unidades, con áreas terapéuticas como los agentes antitrombóticos y los productos antidiabéticos conduciendo dicho crecimiento. Los productos genéricos han crecido por encima de las marcas tanto en valores como en unidades y mantienen una cuota de mercado del 21% sobre el valor total”, detalla el directivo de Iqvia.