La avanzadilla del progreso profesional de las mujeres

El tema de la igualdad de género se está haciendo omnipresente y las empresas ya no pueden ignorar estas cuestiones en el lugar de trabajo. Las políticas y prácticas que promueven la igualdad benefician a todos y las que priorizan la inclusión tienden a superar a las que no lo hacen. Y eso es algo que ya están considerando los inversores.

Ahí es donde se sitúa el índice Bloomberg de igualdad de género (Gender Equality Index, GEI) que distingue a las compañías comprometidas con la transparencia en la información de género y el avance en la igualdad de las mujeres, y que acaba de presentar su segunda edición. El GEI basa su puntuación en cuatro focos: datos y métricas de la empresa, políticas laborales, compromiso con la sociedad y oferta de productos y servicios.

Respecto a 2018, el índice ha más que duplicado el número de empresas. Este año integra 230 compañías de 10 sectores diferentes, con sede en 36 países, frente a las 104 empresas de 24 países en 10 sectores. En conjunto, emplean a más de 15 millones de personas, de las cuales 7 millones son mujeres, con una capitalización de mercado de 9 billones de dólares. Y en él aparecen seis compañías españolas, cuatro que repiten respecto al año anterior, Santander, BBVA, Telefónica e Iberdrola, y dos que se incorporan este año, CaixaBank y Enagás.

Santander, BBVA, Iberdrola y Telefónica repiten; Enagás y CaixaBank se incorporan este año al ranking

Santander se ha situado por segundo año consecutivo a la cabeza del GEI a nivel mundial, y de hecho ha aumentado su puntuación total hasta 95,3 puntos sobre 100, frente a los 93,4 puntos obtenidos en 2018. Además, Santander ha asumido unos ambiciosos compromisos para 2025 que incluyen elevar la presencia de mujeres por encima del 30% en puestos directivos y la eliminación de cualquier brecha salarial identificada. En la actualidad, el 20% de directivos son mujeres y el 36% del consejo de administración está formado por mujeres.

En Telefónica las mujeres constituyen casi el 38% de la plantilla. Y si nos fijamos solo en los cargos directivos, la presencia femenina asciende al 23,8%, con el objetivo de llegar al 30% en 2020. Para lograrlo hay distintas iniciativas en marcha entre las que destaca el programa Women in Leadership.

En BBVA, a septiembre de 2018, las mujeres ocupaban el 48% de puestos que implican gestión de equipos y el 58% de los puestos de generación de negocio y beneficio. Con la aprobación de la nueva estructura organizativa de la entidad el 20 de diciembre de 2018, el número de mujeres en la primera línea ejecutiva pasó de una a cuatro, representando actualmente un 17% del total (frente al 5% antes del cambio). A esa misma fecha, la plantilla del grupo BBVA está formada por un 54% de mujeres. Asimismo, BBVA ha avanzado en la consecución del objetivo fijado para 2020 de tener al menos un 30% de mujeres en el consejo de administración y cuenta con 4 consejeras del total de 15 miembros (un 27%).

En el caso de Iberdrola, el porcentaje de mujeres en puestos de dirección es cada vez mayor. El grupo cuenta con una vicepresidenta no ejecutiva –Inés Macho Stadler– y con más de 200 directoras al frente de áreas estratégicas como son el negocio renovable, la fiscalidad global, los asuntos europeos, la auditoría interna y el cumplimiento, entre otras. El compromiso de la compañía con la igualdad de género le ha valido además obtener la calificación best in class en 30 apartados del GEI, entre los que destacan: número de mujeres en el consejo de administración; periodo mínimo retribuido de baja por maternidad; existencia de grupos de mujeres en diferentes programas o estrategia de reclutamiento de mujeres.

CaixaBank ha conseguido sus objetivos de aumento de mujeres en posiciones directivas marcados en el plan estratégico 2015-2018, con un 39,1% de mujeres directivas, uno de los porcentajes más altos del sector. Desde el banco se han impulsado varias iniciativas con el objetivo de reforzar el papel de la mujer en la entidad, como el programa Wengage, enfocado a favorecer la igualdad de género y reforzar el rol de las mujeres en la empresa y la sociedad. La iniciativa tiene una doble vertiente: interna, con una serie de acciones dirigidas a incrementar el número y la visibilidad de las mujeres en posiciones directivas e impulsar el talento y el desarrollo profesional, y externa, con actividades dirigidas al público general para divulgar la igualdad de oportunidades y el valor de la diversidad.

La inclusión de Enagás en el ranking es, señala la compañía, fruto del esfuerzo que lleva realizando durante años en materia de diversidad e igualdad de oportunidades. Este trabajo se ha traducido en avances en el ámbito de la igualdad, como el lanzamiento de iniciativas de formación, coaching y net­working para potenciar el talento femenino, el incremento de la participación de mujeres en puestos de responsabilidad o la puesta en marcha de más de 100 medidas de conciliación.

Las compañías que integran el índice de igualdad de género están a la cabeza del avance profesional de las mujeres, y con ello brindan una ventana a las mejores prácticas que otras compañías pueden emular.