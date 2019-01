Ciaran Quilty (Facebook): "Queremos tener una gran familia de ‘apps’ bajo la marca de Facebook”

Las redes sociales se han convertido desde hace tiempo en un gran escaparate a nivel mundial en el que las empresas pueden ofrecer sus productos y crear comunidades para impulsar su negocio. Con más de 2.600 millones de usuarios entre todas las aplicaciones que posee (Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger), Facebook se ha posicionado como la plataforma líder del mercado.

Su vicepresidente de pymes en Europa, Ciaran Quilty, atiende a CincoDías en Dublín, durante la celebración del evento anual que reúne a las pequeñas y medianas empresas europeas que utilizan la red social para hacer crecer su negocio y asegura que la combinación de vídeos, stories y mensajería directa, es una unión ganadora. Precisamente, el directivo irlandés, que lleva nueve años ligado a Facebook, adelanta que la mayor tendencia para atraer la atención del usuario serán las stories.

Se suele decir que en el futuro las empresas serán digitales o no serán. En ese sentido, ¿qué aporta Facebook a las pymes?

No es que las empresas en el futuro tengan que ser digitales o si no dejen de existir. Las empresas no hacen distinción entre modelo de negocio tradicional y modelo de negocio online. La mayor habilidad de las compañías reside en llegar a las personas allí donde se encuentran. Cuando una empresa lo consigue, puede ver que una y otra vez hace crecer su negocio digital y su negocio tradicional. Yo creo que las compañías que más éxito tienen solo piensan en sus clientes, en ofrecerles lo quieren y en hacerles llegar sus ideas.

Y por otro lado, ¿qué buscan las pymes en Facebook?

Existen tres grandes desafíos. El primero es que el tiempo constituye el recurso más valioso para una empresa y por ello invertimos mucho en hacer nuestras soluciones lo más fáciles posibles. En segundo lugar, sabemos que el objetivo de una empresa es generar beneficios rápidamente para poder pagar las facturas, a los proveedores y a los empleados. En ese sentido, nosotros invertimos en el fortalecimiento del marketing de las empresas. Si piensas en la publicidad tradicional en prensa, radio y televisión, es muy arriesgada porque una empresa tiene que adelantar el dinero. Este proceso era bueno para compañías grandes, pero las pymes corren riesgos porque necesitan generar ingresos inmediatamente. Por lo tanto, hemos desarrollado nuestro sistema para que cada una de las herramientas estén disponibles para todas las compañías. La campaña se puede empezar con cinco, diez o cincuenta euros y la empresa tiene el control total de cuánto invierte y cuándo lo hace y nosotros trabajamos muy duro para que obtengan los resultados lo más rápido posible.

Por último, el tercer desafío es generar resultados. Estamos muy focalizados en diseñar las plataformas para que lo consigan. Creo que si seguimos construyendo estos tres pilares nuestros productos serán buenos, las pymes los usarán, los encontrarán adecuados para hacer crecer sus negocios y contratarán a más empleados. Creo que esa es la razón fundamental por la que 90 millones de empresas usan Facebook y ese número está en continuo crecimiento.

Facebook ofrece fotografías, vídeos y mensajería directa. ¿Cuáles serán las tendencias para 2019?

Los vídeos son muy importantes. Creo que el mayor consejo es optimizar los vídeos para adaptarlos a un entorno de telefonía móvil. Luego hay pequeños consejos como hacer los vídeos verticales y no horizontales, pero lo más importante es crear vídeos para un ecosistema propiamente móvil. De todas formas, la gran tendencia absoluta son las stories. Son el tipo de vídeo más atractivo jamás creado y aportan un valor increíble para las empresas que las usan. Creo que al combinar las stories con vídeos y plataformas de mensajería se forma una unión ganadora que puede impulsar las ventas rápidamente.

Cada vez más empresas usan Instagram y se ha hablado de que Facebook impulsaría más esa parte del negocio. ¿Cuáles son los objetivos para el futuro?

No es que vayamos a mover parte del negocio. Si piensas en Facebook, hoy es muy diferente de cómo era hace dos años y mucho más que hace cinco. Yo empecé a trabajar aquí hace nueve años y básicamente era una página web, no teníamos una aplicación como tal. En cambio, hoy en día pensamos en Facebook como una familia de aplicaciones: Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Creo que desde una perspectiva empresarial esto representa una gran oportunidad, porque queremos tener una gran familia de aplicaciones bajo la marca de Facebook. Entre todas nuestras ‘apps’ contamos con unos 2.600 millones de usuarios en el mundo, y creo que las empresas, a través de la combinación de Facebook e Instagram para vídeos y stories, además de mensajes directos en Messenger y WhatsApp, para forjar un relación fuerte con el cliente, pueden ayudar a generar mucho dinero.

¿Tienen algún plan de expansión para el sector de las pymes en Facebook?

Las grandes empresas aportan un gran valor, pero el 98% de las compañías son pymes. Ese 2% restante es muy importante porque representa a empresas realmente grandes, del tamaño de Coca-Cola o Unilever. Todas estas empresas están usando nuestra familia de aplicaciones, por lo tanto, estamos centrados en desarrollar soluciones para todas ellas.

Cada día más empresas usan Facebook para impulsar su negocio, pero ¿cómo pueden diferenciarse del resto?

Los usuarios tienen cada vez mas control sobre lo que ven, escuchan y atienden. Por lo tanto, todas las empresas de todos los tamaños, ya sean pymes o grandes multinacionales, deben elevar el nivel de creatividad en sus contenidos para atraer la atención del público. Las compañías tienen que reflexionar muy profundamente sobre los contenidos que el consumidor quiere recibir, ver y escuchar cuando consumen vídeos, stories o utilizan plataformas de mensajería. Es muy importante que las empresas diseñen una historia creativa porque de esta forma pueden alcanzar a cualquier usuario del mundo muy fácilmente.

¿Cuáles fueron los ingresos que obtuvo Facebook durante el último año en el sector de las pymes?

Realmente no desglosamos los ingresos. Pero puedo decir que hay 90 millones de pymes que utilizan Facebook y nuestra familia de aplicaciones. La mayor parte de nuestras acciones están orientadas hacia las pymes y no debería ser una sorpresa, ya que si observamos el PIB global y la economía europea, el 98% de las compañías son pequeñas y medianas. Por lo tanto, creo que estamos reflejando lo que sucede en la mayoría de las economías en el mundo.

¿Cómo puede Facebook contribuir a crear valor añadido para las empresas?

Lo más importante es que ninguna empresa, ya sea grande o pequeña, habría llegado a donde está sin una idea que quieran comunicar a la gente a la que se dirigen. Explicar y transmitir las ideas de las empresas ayuda a generar nuevos clientes, retener los que ya tienen y generar ventas y beneficios. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Tenemos más de 2.600 millones de usuarios en el mundo a los que pueden transmitir la idea de la compañía.