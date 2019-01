La compañía del hijo de Bob Marley compra una empresa española de cannabis

La fiebre inversora por el cannabis cruza el Atlántico y llega a España. La compañía estadounidense especializada en la edición de libros y revistas sobre cannabis High Times, controlada por el fondo de un hijo de Bob Marley, comunicó el martes al regulador estadounidense de los mercados la compra de Spannabis. Se trata de una compañía española que es dueña del Foro Mundial del Cannabis, que se celebra cada año en Barcelona.

La operación se ha cerrado por un importe que asciende a los 8 millones de dólares (algo más de 7 millones de euros) que se estructuran a través de diversos tramos. La estadounidense pagará a los dueños de la española 3 millones de dólares, así como les hará entrega de acciones de su propia empresa por valor de otros 4 millones. Finalmente pagará 500.000 euros en 2020 y la misma cantidad en 2021 por la gestión del evento en esos años.

La compañía norteamericana —editora desde hace 44 años de una de las revistas del país más famosas especializadas en Cannabis— se compromete en el acuerdo a salir a Bolsa entre el 31 de marzo y el 31 de mayo a 11 dólares por acción. En julio anunció su intención de cotizar, pese a postergarlo en repetidas ocasiones desde entonces. Espera captar unos 50 millones de dólares.

Spannabis, por su parte, se compromete a no desprenderse de sus títulos en mercado en los 180 meses siguientes al cierre de la operación. Sus accionistas también han rubricado un contrato de no competencia de dos años, que no les permite adquirir acciones de otras compañías del sector ni fichar a empleados de High Times.

La operación está pendiente también de la autorización de los accionistas de High Times, entre los que se encuentra el fondo Oreva Capital, propiedad entre otros de Damian Marley, hijo de Bob Marley. También debe de dar su visto bueno el fondo británico Exworks, que concedió un préstamo de 11,7 millones de dólares y con el que Marley y sus socios financiaron la compra. La compañía pretende amortizar este préstamo con los recursos obtenidos por la salida a Bolsa.

Las empresas comercializadoras con el cannabis han sido la estrella de los mercados estadounidenses en los últimos meses, toda vez que la legalización del consumo de marihuana se va haciendo más común en diversos Estados norteamericanos, así como en Canadá. Un ejemplo es el Horizons Medical Marijuana Life Science, el primer fondo cotizado (ETF) especializado en compañías relacionadas en cannabis se dispara un 74% desde que lo lanzaron al mercado, en 2017.