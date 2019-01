Mutuactivos, Gesconsult y Santalucía reclaman el cetro del mejor fondo de 2018

La Bolsa española tuvo en 2018 un resultado decepcionante para el inversor, con el Ibex perdiendo un 15% de su valor. Ningún fondo especializado en renta variable española logró esquivar los números rojos. En medio de esta debacle algunos fondos lograron rendimientos mucho mejor que sus rivales. Ahora bien, ¿cuál fue el mejor fondo de Bolsa española en 2018?

Hasta tres gestoras de fondos se disputan el prestigio de haber administrado el vehículo de inversión que mejor lo ha hecho el pasado ejercicio. Mutuactivos (el brazo financiero del grupo Mutua Madrileña), Gesconsult y Santalucía Asset Management (propiedad del grupo asegurador Santalucía) consideran que su correspondiente fondo de Bolsa española es el que mejor resultado ha tenido. Todo depende de quién haga la comparación y qué categoría de vehículo se utilice.

Así, la firma de análisis de fondos Morningstar, una de las más prestigiosas del mundo, considera que el Gesconsult Renta Variable B ha sido el mejor fondo del año, al perder solo un 4,21%. Luego vendría el Mutuafondo España (-4,36%) y el Alpha Plus Ibérico Acciones (-4,37%).

La clase . En los fondos, como en la vida, siempre ha habido clases. En este caso son diferentes versiones de un mismo fondo. En general, a mayor dinero invertido, menor es la comisión aplicable.

Comisiones . Las cobran al fondo un porcentaje por su labor. en los fondos de Bolsa las tarifas suelen estar entre el 1% y el 2,25%.

Importe mínimo . Las gestoras suelen lanzar una clase más popular de cada fondo, que se puede adquirir a partir de 10 euros. En estos casos, la comisión suele superar el 1,5%.

Clasificación. Cada gestora recurre a diferentes rankings donde se comparan fondos. En algunos casos se mezclan productos no comparables.

Desde Gesconsult se han enviado notas a medios de comunicación y se ha elaborado publicidad atribuyéndose el prestigio de ser “el fondo número 1 de la categoría a cierre de 2018”.

El problema es qué productos se comparan. Desde Mutuactivos argumentan que el fondo Gesconsult Renta Variable B no se puede comparar con el resto porque no es un producto no contratable.

“Se trata de un fondo luxemburgués bajo una carcasa ‘master feeder’, que no puede ser adquirido ni por inversores particulares, ni por institucionales. Al tener una comisión de gestión del 0% aparece como con mejor rendimiento del que correspondería a un vehículo abierto a todos los públicos”, explican desde la gestora del grupo Mutua Madrileña.

Gonzalo Meseguer, director general de Santalucía AM comparte este análisis. “Ese fondo no lo puede contratar nadie, por lo que no tiene sentido incluirlo en las comparativas. Hay que comparar peras con peras”.

Dentro de una misma estrategia de inversión, las gestoras de fondos lanzan diferentes modalidades de productos (llamadas en la jerga, clases) en función de que a quién se destinan. Las clases destinadas al público minorista se pueden contratar desde muy poco dinero, pero tienen mayores comisiones. Las clases para clientes de banca privada o para clientes institucionales, tienen mínimos de inversión más altos y menores comisiones.

“Si analizamos los fondos que se pueden comprar a partir de 10 euros, el mejor ha sido el Alpha Plus Ibérico Acciones C, con un rendimiento del -4,51%”, apunta Meseguer.

El Mutuafondo España clase A, que ha logrado un retorno del -4,36%, solo se puede adquirir a partir de 10.000 euros.