Francisco Sierra: “Ya estamos preparando a N26 para salir a Bolsa”

Hace justo un año que Francisco Sierra asumió el cargo de director general de N26 España, la primera aplicación por móvil con licencia bancaria en Europa. Fue creado como plataforma financiera en 2013 y obtuvo la licencia bancaria en julio de 2016. Cuenta ya con 2,3 millones de clientes, de los que más de 100.000 están en España (el 50% de ellos entre Madrid y Barcelona). Opera en 24 países, aunque solo tiene cuatro oficinas: dos en Berlín, una en Nueva York y desde octubre otra en Barcelona. España está entre los cuatro principales países en crecimiento en los que opera (primero es Alemania, luego están Francia e Italia), explica Sierra.

Este ejecutivo, que ha trabajado antes en JP Morgan y en la firma de capital riesgo Active Venture Partners, explica que el éxito de N26 es que es un banco “simple, rápido, transparente y enfocado totalmente al cliente”. Con una plantilla de más de 700 empleados, su objetivo era contar con 200 trabajadores en España en dos años y medio, “pero el éxito de aceptación de la marca ha sido tan positivo que ahora lo pensamos hacer en menos de año y medio”.

¿Por qué N26 ha elegido Barcelona como uno de sus principales cuarteles en el mundo en un momento en el que las empresas siguen abandonando Cataluña?

Barcelona atrae al turismo internacional, es una ciudad con una cultura de innovación, muy cosmopolita, con una población joven. Es una ciudad con muchas similitudes a Berlín (donde nació N26).

En España el objetivo era llegar a los 100.000 clientes a finales de 2018, pero ya lo consiguieron en septiembre. ¿Cuál es su reto ahora?

El objetivo ahora es llegar a un millón de clientes en 2020. Vamos a muy buen ritmo, estamos muy contentos. El secreto es conocer al cliente y darle lo que quiere. Lo dicen todos los bancos, pero nosotros nos diferenciamos porque operamos de forma distinta. Nosotros primero creamos una aplicación en el móvil, después pusimos en marcha toda la infraestructura tecnológica, y tras conocer cuál era la tecnología que quería el cliente, montamos el banco. El resto lo hace al revés, lo primero que monta es el banco. Además, cada mes vamos mejorando nuestro producto, y eso no lo hace nadie. El truco está en que tus clientes te valoren bien. A nuestros clientes les encanta nuestro producto. Te descargas la aplicación, te registras y en cinco minutos puedes ya operar con ella y en dos días tendrán la tarjeta de crédito. Nuestro público objetivo es muy joven, de 18 a 35 años, y no quiere nada complicado, quiere cosas sencillas que no acarreen costes elevados que no son necesarios. Pero cada vez tenemos más clientes mayores de 40 años.

Pero hay más bancos o aplicaciones parecidos a N26.

Pero nosotros damos un único producto de forma muy eficiente. No tenemos sucursales, ni equipo directivo, ni legado tecnológico. Dar servicio a un cliente nos cuesta 30 veces menos que a un banco tradicional, y ese ahorro de coste se lo podemos dar al cliente. Cuando decimos que abrimos una cuenta gratuita sin requisitos es real, al contrario que lo que hace un banco tradicional que intenta venderte otros productos. Nosotros con la tarjeta ya cubrimos el coste del cliente, y si encima el cliente se pasa a una versión prémium, que es la tarjeta con seguro de viajes, ya ganamos. Esta tarjeta cuenta con un tipo de cambio cero en el extranjero, e igual que la gratuita, permite hacer cinco retiradas al mes de efectivo gratis. No tenemos cajeros propios, pero puedes usar cualquier cajero porque N26 se hace cargo del coste. Nuestro gancho es que somos un banco sin comisiones. Lo que quiere la gente es tener disponibilidad de su dinero y que no le cobren comisiones. Somos el segundo banco para un cliente porque no somos una fábrica de crear productos, nosotros somos un mercado que ofrece productos de terceros.

¿Pero tienen ya beneficios?

Somos rentables con cada cliente que tenemos. Cubrimos los gastos de cliente, aunque no somos rentables en general porque aún invertimos en tecnología, personal y algo en marketing.

¿Con el ritmo de crecimiento de clientes supongo que han acelerado los objetivos?

Sí. Ahora esperamos llegar a los 100 millones de clientes en menos de 10 años. Y ampliaremos la operativa a más países, dos o tres más en los próximos años. En un año hemos triplicado la base de clientes. Captamos más de 5.000 clientes diarios, y hacemos 1.500 millones de euros en volumen de transacciones mensuales.

¿Cómo se financia N26?

Hemos llevado a cabo cuatro rondas de financiación. La primera fue de 10 millones de euros; la segunda, ya en dólares, de 40; la tercera, de 160 millones de dólares. Y acabamos de finalizar la cuarta por 300 millones de dólares. Esta ronda ha estado liderada por Insight Venture Partners, una de las firmas de capital riesgo más importantes de Nueva York. También ha participado el tercer mayor fondo soberano del mundo, GIC, de Singapur, además de otros inversores que ya participaban en el banco. Esta ronda es la mayor de capital privado llevada a cabo para una fintech en Europa en los próximos años. Hasta la fecha, N26 ha recaudado 500 millones de dólares en los que han participado grandes inversores internacionales. Así, además de los anteriores, han participado en otras rondas el chino Tencent, Allianz X, Valar Ventures, de Peter Thiel, Horizons Ventures, de Li Ka-Shing, Earlybird Ventures, Redalpine Ventures y Greyhound Capital.

Tras este éxito, ¿N26 tiene previsto salir a Bolsa?

Sería lo lógico. Después de cuatro rondas privadas de financiación lo lógico es salir a Bolsa. Es la ruta natural dado el tamaño que estamos alcanzando y el ritmo de ­crecimiento. Además, ya no somos un ­banco europeo, somos un banco global. Insight Venture nos ha valorado en 2.700 millones de dólares. No es descartable que antes de salir a Bolsa se pudiera hacer otra ronda de financiación interna, pero ya estamos preparándonos para salir a Bolsa en unos dos o tres años, aunque puede que luego digamos que no. De momento, ningún banco ha crecido en Estados Unidos como nosotros. Estamos creciendo muy rápido, tenemos pocos costes y un gran equipo, y eso lo aprecian mucho nuestros inversores. Además, somos rentables con cada cliente.

¿Aprovecharán oportunidades para crecer con compras?

Sí. Nuestro objetivo es crecer orgánicamente, pero si encontramos una fintech o firma que se adapte a nuestro modelo nos plantearíamos una operación de compra.

¿Tienen previsto captar depósitos de los clientes o dar hipotecas?

Captar depósitos, no, no es nuestro objetivo. Dar créditos, sí. Nuestra pretensión es crecer con productos locales en cada país, y ofrecer créditos al consumo entra dentro de nuestros planes. También ha estado sobre la mesa vender hipotecas, pero ahora no es el momento, pero no lo descartamos en un futuro. El próximo paso es que los clientes puedan compartir su cuenta con un simple clic en todo el mundo. Desde enero de 2015, fecha en la que fue creado N26, ha procesado más de 20.000 millones de euros en volumen de transacciones. En total, los clientes tienen más de 1.000 millones de euros en sus cuentas en N26.