Huawei inmune (por ahora) al boicot: elevará un 21% sus ingresos y superará los 95.634 millones

Huawei se muestra inmune, de momento, al boicot impuesto por EE UU y otros países a su tecnología. El gigante chino ha asegurado que espera registrar un aumento del 21% en sus ingresos para 2018, hasta los 108.500 millones de dólares, lo que supone el ritmo de crecimiento comercial más rápido del gigante tecnológico chino en dos años. Además, La compañía ha informado que ha superado las 200 millones de pedidos anuales en smartphones, alcanzando un nuevo récord histórico. Huawei, que incluye en esa cifra los dispositivos de su marca Honor, ha logrado convertirse este año en el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, con una cuota de mercado global del 14,6%.

Así lo ha asegurado el vicepresidente y el presidente rotativo de Huawei, Guo Ping, durante el discurso de año nuevo a los empleados. El directivo, que ha indicado que han obtenido 26 contratos 5G y han desplegado 10.000 estaciones base 5G, ha mostrado un tono de confianza en una carta de fin de año publicada este jueves, en la que promete volver a duplicar los esfuerzos de la compañía para ocupar una posición líder en la próxima generación móvil.

Guo ha señalado que "las dificultades no pueden impedir que avancemos (...) No importa cómo cambie la situación, nuestra estrategia de adquisiciones, en particular con respecto a los proveedores estadounidenses, no cambiará". El presidente de Huawei estaba hablando veladamente del temor a que EE UU pueda imponerles una sanción en la que se le prohíba adquirir productos y servicios de empresas estadounidenses tras la detención de la directora financiera de la compañía china, Meng Wanzhou, por saltarse supuestamente el embargo del Gobierno de EE UU a Irán.

Guo advirtió, como ya hiciera días atrás otro de los presidentes rotativos de la compañía, Ken Hu, que excluir los productos de Huawei es simplemente omitir la mejor tecnología. Hu había dicho en este sentido que poner a su empresa en una lista negra sin pruebas dañará a toda la industria y avanzó que gastarán 2.000 millones en cinco años en ciberseguridad.

El presidente de EE UU Donald Trump está considerando ahora una orden ejecutiva que prohíba a todas las compañías del país el uso de equipos de Huawei y ZTE, según informó Reuters, citando fuentes anónimas. Este jueves, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, respondió a este asunto y aseguró que los países que prohíben los equipos de Huawei debido a las preocupaciones de que puedan utilizarse para el ciberespionaje chino deberían presentar datos que justifiquen sus preocupaciones cibernéticas. Guo hizo una metáfora muy clarividente sobre el posible nuevo escenario: "Impedir que Huawei participe en varios mercados 5G es como un juego de la NBA sin estrellas", informó Bloomberg.

Huawei, que está haciendo también una decidida apuesta por la inteligencia artificial, es hoy el mayor fabricante del mundo de equipos de telecomunicaciones, además de haber dado el sorpasso a Apple como segundo mayor fabricante de smartphones del mundo. En los últimos ocho años, los pedidos de teléfonos inteligentes de la compañía china han aumentado de tres millones de unidades en 2010 a 200 millones en 2018, lo que refleja un crecimiento aproximadamente 66 veces superior con respecto a 2010.