El sector turronero alcanzó 469,2 millones de euros de facturación en 2017, un 3% más

Los principales 30 grupos empresariales del sector turronero alcanzaron los 469,2 millones de euros de facturación en 2017, un 3% más que en 2016 (454,7 millones de euros), y aglutinan a más de 40 marcas, según un informe elaborado por Telecoming a través de infoempresa.com y que ha dado a conocer este miércoles en un comunicado.

El informe subraya que las compañías turroneras emplearon en 2017 a 1.619 personas, de las que 435 trabajaron para Confitería Delaviuda SA, seguida de Sanchís Mira SA (184 personas) y Torrons Vicens SL (165 personas).

Sobre el sector, infoempresa.com destaca que la industria del turrón está dominada por cinco grupos que en 2017 concentraron el 73% de la facturación. Así, la compañía que concentra un mayor volumen de ventas continúa siendo Sanchís Mira SA, con 103.163.599 de euros y el 22% de la cuota de mercado; seguido por Delaviuda Alimentación SAU con 79.995.434 de euros (17% de cuota de mercado), Comercial Chocolates Lacasa con 77.198.374 de euros (16% de cuota de mercado), Cantalou SA con 44.782.994 de euros (10% de cuota de mercado) y Torrons Vicens SL con 36.591.846 de euros (8% de cuota de mercado).

Además, más de la mitad de las ventas registradas durante el año 2017 --el 50,2%--, proceden de grupos empresariales que comercializan al menos una marca con Denominación de Origen, 2 puntos por debajo que en 2016. De las 5 empresas que más facturaron del sector, y sólo 2 de ellas están dentro de alguna DO: Sanchís Mira SA (DO Jijona) y Torrons Vicens SL (DO Agramunt).

Xixona

El beneficio de las compañías turroneras analizadas superó los 12 millones de euros en 2017. Las sociedades mercantiles que alcanzaron un mayor beneficio fueron Sanchís Mira SA (5,3 millones de euros), que comercializa AntiuXixona y La Fama, Delaviuda Alimentación SAU (3 millones), Torrons Vicens SL (2,5) e Industrias Jijonencas SA (1,3). Frente a éstas, las que presentaron unas mayores pérdidas en su cuenta de resultados fueron: Almendra y Miel SA (-989.000 euros), Chocolate y Trufa SA (-711.000 euros) e Industrias Rodríguez SA (-649.000 euros).