Ibex en directo: la decepción por la Fed profundiza los mínimos de la Bolsa

El Ibex 35 perfora de nuevo los mínimos de un pésimo ejercicio 2018, hoy a causa de la reunión de la Fed de ayer. El banco central estadounidense subió tipos, como se esperaba, y las perspectivas sobre próximos movimientos anticipan entre dos y tres para 2019, también en línea con las previsiones. Pero cumplir los pronósticos sabe a poco a un mercado que está muy tocado este mes de diciembre y al que solo un giro de 180 grados en la política de la Fed habría conseguido animar.

Así, ayer Wall Street reaccionó con fuertes caídas (un 1,5% el Dow) y las Bolsas europeas arrancan la jornada con descensos que superan el 1%. Concretamente, el Ibex 35 pierde más del 1,5%, hasta los 8.642 puntos, el nivel más bajo desde noviembre de 2016, justo después de la elección como presidente de Donald Trump.

En el parqué español, todos los valores que componen el Ibex cotizan en negativo. Los mayores castigos son para ArcelorMittal, CIE Automotive y Dia que pierden alrededor del 3%. Los pesos pesados del selectivo caen por encima del 1%.

En Link Securities explican que "hubo varios aspectos que no gustaron a los inversores, los cuales piensan que el banco central estadounidense está yendo muy lejos y de forma muy rápida en su proceso de retirada de estímulos monetarios, algo que genera gran inquietud para unos mercados adictos a la liquidez". Apuntan que Powell dijo que "la Fed seguirá reduciendo su balance al ritmo actual, algo que también constriñe las condiciones de liquidez del sistema. Además, no dejó claro en ningún momento que el banco central hará un alto en el camino en su actual proceso de subidas de tipos. Se puede decir que la Fed no dijo ni una mala palabra ni hizo una buena acción".

Renta 4 sostiene que Powell sugirió que las próximas subidas de tipos serán data-dependientes. "En este contexto de moderación de crecimiento, pero aún sólido, los mercados reaccionaron con caídas en bolsa" dado que algunos inversores esperaban un mensaje aún más dovish, más acomodaticio, "aunque eso habría sido señal de que el ciclo está peor de lo que apunta la Fed".

Los inversores tienen mucho miedo al frenazo del que alertan numerosos organismos internacionales, y cuyo impacto se ha mostrado en las previsiones de tipos de interés: subidas a corto plazo para normalizar la política, pero tipos bajos a largo porque llega el invierno económico. Entre este efecto y el movimiento de capitales desde la renta variable a la deuda, el bono a 10 años de Estados Unidos marcó ayer mínimo desde abril, en el 2,759%. En un mes ha reducido su rendimiento en medio punto porcentual.

Las Bolsas de Asia han recogido también el mal momento de Wall Street, con un desplome del 3,3% en el Nikkei, que cotiza en mínimos de nueve meses. Los mercados de China han caído en torno al 1,5%.

En el mercado de divisas, el euro ha bajado con fuerza, pasando de cotizar en 1,144 dólares antes de la reunión de la Fed a 1,138 después; una Fed que mantiene las subidas de tipos es un apoyo para el dólar, beneficiado también en las jornadas más complejas para la Bolsa. El precio del petróleo también nota el mal momento del mercado y se deja un 2,3%.

Desde MacroYield comentan que "la Fed cumplió, pero no calmó". Añaden que "si, como esperamos, los temores excesivos al estancamiento económico tienden a moderarse en las próximas semanas al hilo de indicadores económicos razonablemente sólidos, la Fed volverá a subir tipos en marzo y en junio, pero, si no se da alguno de los dos requisitos (crecimiento suficiente o mayor tranquilidad de los mercados), podría acabar prescindiendo de una o de las dos subidas".