Iberia cobrará un recargo si el cliente se puede beneficiar de no usar un billete

Iberia está ultimando la redacción de la nueva cláusula que sustituirá la que le permitía cancelar un vuelo si un cliente no utilizaba una de las conexiones en la que establecerá la posibilidad de cobrar un recargo si el hecho de no volar en un trayecto puede suponer una ventaja económica para el pasajero.

Así lo explicaron este martes en un acto informativo el presidente de Iberia, Luis Gallego, y el director comercial de la aerolínea, Marco Sansavini, en el que fueron peguntados por la respuesta de la compañía a la sentencia del Tribunal supremo que le prohíbe la cláusula que le permitía cancelar los vuelos si no se utilizaba una de las conexiones.

A este respecto, indicaron que actualmente la compañía cumple la sentencia y ya no está cancelando los vuelos cuando se producen estas situaciones y que, de momento, lo hace sin aplicar recargos.

En cuanto a los futuros recargos, defendieron que tratarán de evitar que los pasajeros puedan beneficiarse de esta situación en algunos casos. Por ejemplo, indicaron que es posible que un vuelo Madrid-Buenos Aires sea más caro que una conexión Valencia-Madrid-Buenos Aires, lo que puede permitir volar más barato desde Barajas comprando el vuelo completo desde Valencia.

También puede ocurrir, según aseguraron, que una tarifa de ida y vuelta sea más barata que un vuelo solo de ida, por lo que defendieron su derecho a evitar los perjuicios que le pueda provocar a la compañía.

De hecho, el propio Gallego reveló que él mismo se había beneficiado de este tipo de prácticas comprando vuelos cruzados en los que le salía más barato comprar dos tarifas de ida y vuelta que una única con las fechas en que realmente quería volar. "Se trata de proteger al cliente y a la aerolínea para que no haya prácticas abusivas", concluyó.

En paralelo, Gallego, se mostró convencido de que no habrá ningún tipo de problema para seguir volando a Reino Unido incluso en el caso de que se produzca un `Brexit' duro sin ningún tipo de acuerdo. "Estoy convencido de que no nos vamos a quedar sin volar de un sitio a otro", afirmó Gallego en un acto informativo, donde admitió que "no sabe nadie lo que va a pasar finalmente y nosotros tampoco".



Aunque no espera ningún problema para volar, Gallego apuntó que sí que se pueden producir problemas contables, ya que la normativa europea exige que las aerolíneas tengan más del 50% de capital europeo. Por ello, reveló que se está trabajando con las autoridades europeas y con el Gobierno español para abordar esta situación si se termina con un `Brexit' sin acuerdo, algo que considera "improbable"

El primer ejecutivo de la aerolínea desveló que en 2019 comenzará a volar desde Noruega, con

dos rutas a Oslo y Bergen que se iniciarán en verano. De esta manera, Iberia tomará posiciones en el mercado de origen de Norwegian, compañía aérea que ha despertado el interés de International

Airlines Group (IAG), el holding propietario de Iberia y Vueling de cara a una futura adquisición, y que tiene una fuerte implantación en España.



Además de Oslo y Bergen, Iberia empezará también a volar el próximo verano a Génova (Italia), Bastia (Francia) y Corfú (Grecia). Además, Iberia Express tiene previsto volar a Bari (Italia) y Zadar (Croacia), mientras que Air Nostrum volará a Verona (Italia).



En el largo recorrido, la compañía tiene previsto incrementar su oferta a Bogotá y Lima, pasando de siete a diez frecuencias semanales; a Montevideo, Rio de Janeiro y Quito, hasta alcanzar el vuelo diario, y a Tokio, pasando de tres a cinco frecuencias semanales.



Con todo ello, según explicó Gallego, Iberia prevé un incremento de su oferta de vuelos del entorno del 6%, algo inferior al crecimiento del 7% experimentado en 2018, pero todavía importante.