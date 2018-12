El Gobierno confía en que el Congreso permitirá tramitar sus cuentas de 2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró “optimista” este lunes al confiar en que los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que ha impulsado de la mano de Unidos Podemos lograrán salvar el primer escollo parlamentario y ser tramitados en las Cortes Generales gracias a las fuerzas independentistas. Así, al menos, lo trasladó a la prensa en comentarios informales durante la tradicional copa de Navidad en el Palacio de la Moncloa.

“Si no hay Presupuestos no es posible agotar” la legislatura, como es su objetivo, admitió Sánchez, si bien el presidente del Ejecutivo rechazó “especular” con la posibilidad de un adelanto electoral y aseveró que su estrategia es afrontar “partido a partido”. “Eso para mí es importante, si se devuelven o no los Presupuestos” indicó, asegurando que le tranquiliza que el PNV haya trasladado que ellos “no van a ser un obstáculo para que se aprueben” las nuevas cuentas públicas.

En caso de que ERC y PDeCAT no apoyen finalmente la tramitación de los Presupuestos, el Ejecutivo se vería abocado a prorrogar las cuentas de 2018 que ha heredado del Gobierno anterior. Un escenario que “no es deseable, desde ningún punto de vista”, según dijo la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una entrevista a Telecinco. En ese caso, sostuvo, “no cerraríamos el déficit con tanta rapidez y ahora que estamos creciendo es cuando hay que reducir el déficit público”. Con las cuentas antiguas, aseveró, el agujero solo se rebajaría en 2019 al 2,4%, en lugar del 1,8% que ha comprometido el Gobierno con sus Presupuestos. Más allá, Calviño sostuvo que está “con todas las antenas desplegadas” para anticipar cualquier empeoramiento de la economía.

Algo que ya da por hecho el Instituto de Estudios Económicos (IEE), centro de investigación ligado a la patronal, rebajando en dos décimas la previsión de crecimiento del PIB español para 2019 hasta el 2,1%. El IEE presentaba este lunes el estudio Una contrarreforma laboral y una subida de impuesto directos acortarían la expansión, documento que carga contra el plan presupuestario del Gobierno, aseverando que sus cuentas son un “empleocidio” y alertando del riesgo de revertir la normativa de empleo que impulsó el PP.