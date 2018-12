Delkáder, director editorial de Prisa, condena la incautación de material en Europa Press y Diario de Mallorca

El director editorial del Grupo Prisa, Augusto Delkáder, ha afirmado que la incautación de material a periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca por parte de la policía en el marco de la investigación de una filtración periodística es "absolutamente rechazable y condenable, no por los periodistas que también, sino por el derecho a la información de los ciudadanos".

"Yo venía en el coche escuchando la radio y lo que he pensado, sin ánimo de molestar, es si el juez que ha hecho eso se ha leído la Constitución porque tengo serias dudas de que se la haya leído", ha asegurado Delkáder durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Comunicación, presentado por el director de 'La Vanguardia', Màrius Carol.

En este sentido, Augusto Delkáder ha defendido este miércoles 12 de diciembre que "puede gustar o no puede gustar que se haya constitucionalizado el secreto profesional de los periodistas, pero está en la Constitución".

"La Constitución no es un bufé de desayuno, que uno coge el cruasán pero no coge las tostadas. Es un menú único, largo y estrecho, pero largo. Yo no sé lo que le ha pasado por la cabeza a ese juez o que motivación ha tenido", ha subrayado.

Por otro lado, al ser preguntado por la posibilidad de implantar el cobro de contenidos en el Grupo Prisa, Augusto Delkáder ha asegurado que los "planes existen verdaderamente existen y se está trabajando en ello". "Es una decisión que, primero, hay que estructurar bien, hay que trabajar porque no se trata de decir 'a lo que hay, mañana le pongo precio'", ha explicado.

"Esos temas hay que perfeccionarlos", ha manifestado Delkáder, al tiempo que ha defendido que el periódico es ahora algo "diferente" y ha agregado que el papel ha quedado "como una operación residual". Así, el director editorial del Grupo Prisa ha confesado que "espera que sea muy pronto" cuando 'El País' comience a cobrar por sus contenidos.

Al acto han asistido, entre otros, el fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel; la directora de 'El País', Soledad Gallego-Díaz; el adjundo a la Dirección del citado diario, Joaquín Estefanía; el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez; el periodista Iñaki Gabilondo; y el portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.