Uber pone en marcha la OPV para su salida a Bolsa

Uber Technologies se ha unido a su rival Lyft Inc. para presentar una oferta pública de venta (OPV) inicial, según una fuente familiarizada con el asunto. Al igual que Lyft, Uber presentó esta semana el folleto de su OPV de manera confidencial ante la Comisión del Mercado de Valores de EE UU (la SEC, por sus siglas en inglés), dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque el asunto era confidencial. A diferencia de Lyft, Uber no anunció ese movimiento.

La oferta podría ser la mayor OPV del próximo año y una de las cinco mayores de todos los tiempos. Los banqueros le han dicho a Uber que la compañía con sede en San Francisco podría tener un valor de 120.000 millones de dólares (más de 100.000 millones de euros) en Bolsa, dijeron anteriormente fuentes familiarizadas con el tema.

Lyft dijo el jueves que había presentado su folleto para una OPV a la SEC. La presentación del folleto de Uber fue adelantada por el Wall Street Journal. Un portavoz de Uber declinó hacer comentarios.

Las dos compañías se están lanzando hacia sus OPI en un momento en que los mercados de acciones están en crisis. La directora ejecutiva de Uber, Dara Khosrowshahi, tiene incentivos financieros para que la empresa cotice el próximo año con una valoración elevada. Los inversores de Uber han impulsado durante mucho tiempo una salida a bolsa, que les permitiría a ellos y a los empleados vender sus acciones.

Morgan Stanley

Aunque Uber no ha seleccionado aún a un banco como coordinador global de la colocación, Morgan Stanley ha desempeñado un papel clave para ayudar a la compañía a preparar su folleto de salida a bolsa, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

La colocación de 25.000 millones de dólares de Alibaba Group en 2014 es la OPV más grande de la historia. La colocación de la filial de telecomunicaciones de SoftBank Group, que ya está totalmente suscrita, se convertirá en la segunda más grande cuando se ejecute oficialmente el lunes, valorada en unos 23.500 millones de dólares.

Dependiendo de la valoración de Uber, su colocación podría estar en esa liga. Mientras su oferta supere los 17.400 millones de dólares, se colocaría entre las cinco principales OPV de todos los tiempos.

Las salidas a Bolsa del próximo año de Uber y Lyft solo son parte de una lista de posibles megacolocaciones de empresas tecnológicas de EE UU. El fabricante de software de chat de oficina y grupos de trabajo Slack Technologies espera poner en marcha una OPV con una valoración de al menos 10.000 millones de dólares tan pronto como pueda mostrar los resultados financieros completos de 2018, según fuentes familiarizadas con el tema. Airbnb, con una valoración privada de 31.000 millones de dólares, está apuntando a una colocación entre junio del año próximo y finales de 2020.