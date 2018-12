6 propuestas para rendirse a Nueva York en Navidad

Vaya cuando vaya y cuantas veces repita, Nueva York no dejará de sorprenderle, pero en Navidad se transforma y se vuelve mágico. La Gran Manzana tira la casa por la ventana y lo celebra a lo grande porque el periodo navideño aquí se extiende desde finales de noviembre a enero. El espectáculo comienza oficialmente con el encendido del famoso árbol del Rockefeller Center, un abeto noruego de más de 20 metros de altura y otros 10 metros de diámetro.

La ciudad de los rascacielos es uno de los destinos navideños favoritos de españoles y viajeros de todo el mundo. Por sus calles pasearán unos seis millones de turistas entre Acción de Gracias (Thanksgiving Day, el pasado 22 de noviembre) y Navidad, según las previsiones de NYC & Company, la organización oficial de marketing de la ciudad de Nueva York.

Como cantó Andy Williams hace décadas, la Navidad es la época más maravillosa del año (It’s the most wonderful time of the year) y hay cosas que no puede perderse:

La Gran Manzana se viste de luz y color en un escenario sin fin

Luces de colores

Cada año, los vecinos de Dyker Heights en Brooklyn compiten por la casa mejor adornada. Luces, figuras y ornamentos de lo más extravagantes se suceden sin fin. Hay tour guiados o puede ir por libre.

Sobre hielo

Patinar sobre hielo es una de las actividades favoritas de los neoyorquinos. Imíteles en The Rink del Rockefeller, un clásico, la pista más cara, y abre hasta medianoche. Hay entradas vip para ahorrar colas. No menos famosa es la pista de Bryant Park, la única gratuita de Nueva York y muy concurrida. Aproveche para ver el árbol y el mercadillo del parque. Otra pista muy popular es la de Central Park: Wollman Rink, cerca de la calle 59 y la Quinta Avenida. Los precios varían según el día de la semana.

El imponente árbol y la pista de patinaje del Rockefeller Center

De mercadillos

Encontrará mercadillos con todo tipo de productos por toda la ciudad. Además del encantador Winter Village, en Bryant Park, con sus puestos de madera, no puede perderse el Grand Central Holiday Fair –artesanía y decoración– en el Vanderbilt Hall de la estación Grand Central Terminal. Si busca algo original, su sitio es Union Square Holiday Market, y en la esquina suroeste de Central Park está Columbus Circle Holiday Market.

Más de seis millones de turistas acudirán a la ciudad de los rascacielos para despedir el año

De shopping

Por si no fueran pocas las tiendas y tentaciones para quemar la tarjeta, acaba de inaugurarse el Empire Outlets. Es el primer centro comercial de este tipo que abre en la misma ciudad de Nueva York. El outlet está a 25 minutos en ferri de Manhattan, en el distrito de Staten Island, y tiene más de un centenar de tiendas y opciones gastronómicas con vistas al Atlántico.

Musicales

En la ciudad de los musicales y los teatros es cita obligada acudir a uno de ellos. El show por excelencia es el Radio City Christmas Spectacular que protagonizan las Rockettes, la mítica compañía de bailarinas que actúa en el Radio City Music Hall desde 1933. También puede optar por una versión hip hop del clásico navideño El Cascanueces en el emblemático Kings Theatre de Brooklyn.

Central Park cubierto por la nieve.

La bola cae

Situada en la esquina de Broadway y la Séptima, Time Square es una de las plazas más famosas del mundo, tanto por sus teatros y sus carteles luminosos como por la caída de la bola el 31 de diciembre y el espectáculo de música y fuegos artificiales que da la bienvenida al año nuevo. Tendrá que llegar pronto y armarse de paciencia para hacerse con un sitio entre la multitud que se concentra.