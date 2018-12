Jaume Simonet (Robot): “Compraremos una empresa centrada en el internet de las cosas”

Creada en 1983, con sede en Mallorca y desde finales de febrero en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Robot es una empresa que vale en torno a 10 millones de euros y que tiene dos líneas de negocio. La del control industrial de los edificios (calefacción, refrigeración, depuradoras o salas de piscinas, entre otras cuestiones) y la de domótica en las habitaciones. Esta última se ocupa de la iluminación, de la climatización, incorpora sensores de movimiento e indica a las camareras si la habitación está libre u ocupada.

Su director financiero, Jaume Simonet, explica que preparan una o dos compras en 2019 por un importe total de cuatro a cinco millones de euros. El objetivo es duplicar su facturación en 2021, hasta los ocho millones de euros desde los cuatro de 2017. Su presidente, Bernat Bonnín, controla el 40,3% del capital y Simonet, el 14,9%.

La compañía debutó en el MAB a 4,15 euros por acción el pasado febrero y ahora está en 3,64. ¿Qué ha ocurrido?

El capital de Robot que cotiza libremente (free float, en la jerga) se sitúa entre el 25% y el 27%. En este momento de gran volatilidad el valor sufre, pese a que todas las noticias que se han conocido son positivas. Hemos recibido preguntas respecto a la cotización y el mensaje es de tranquilidad. No solo el negocio tiene una base sólida, sino que la situación de la compañía es extremadamente sana, con una ratio de deuda frente al beneficio bruto de explotación (ebitda) de una vez.

"Queremos abrir una nueva línea de negocio que permita tomar decisiones con la información detallada de cómo se comportan los clientes”

¿Cuáles son esas noticias positivas?

Robot ha recibido el Sello de Excelencia de la Comisión Europea gracias al proyecto de investigación e innovación Multilink. Esto es importante porque nos permite acceder a cualquier tipo de financiación europea.

¿Qué es el Multilink?

Es un sistema de que nos abrirá mercados en cualquier parte del mundo, ya que permitirá que nuestros dispositivos puedan funcionar tanto en Europa, con los canales de comunicación europeos y también con los estadounidenses y del sureste asiático. Este es el paso primordial para atacar la siguiente fase de marketing y comercial en otros mercados. El primero es Europa, después irá Estados Unidos y también iremos a algún otros mercado internacional.

Robot ofrece servicios para el control de las instalaciones técnicas del hotel y también de las habitaciones. ¿Qué la diferencia de otras empresas del sector?

Somos de los pocos que ofrecemos al mismo tiempo control industrial y de habitaciones. También nos diferencia el servicio, nuestros rivales no lo ofrecen. Los grandes fabricantes de productos, como Honeywell, Siemens, Johnson, solo venden el sistema, no lo instalan. Nosotros sí, y además les damos soporte a los clientes.

¿A qué cadenas le dan servicio?

En nuestra cartera de clientes están Barceló, Meliá, Iberostar, Palladium, entre muchas otras. Trabajamos con todas las mallorquinas y también para NH, para Hyatt, Hilton, además de una multitud de cadenas locales. Una de nuestras ventajas es que podemos facilitar que todos los hoteles de una cadena sean homogéneos en cuanto a las habitaciones. Hace poco, además, lanzamos la marca Robotbas, en las zonas nobles de los hoteles. En nuestros equipos estaba la marca, pero el nombre Robot es demasiado genérico. Este cambio nos dará más visibilidad.

El plan de negocio incluye que la facturación llegue a los ocho millones en 2021, lo que supone doblar los cuatro de 2017. ¿Se conseguirá?

En el primer semestre 2018 hemos obtenido una facturación de 1,9 millones de euros, similar a la del mismo periodo de 2017. Teníamos previsto llegar a los cinco millones este año, pero no lo lograremos. No porque no hayamos ganado la contratación, sino porque nuestros clientes hacen proyectos y a veces los tiempos son incontrolables. No hemos perdido ni los clientes ni las obras ni las ventas, solo es que la facturación se ha retrasado medio año. El objetivo de 2021 se puede conseguir y dependerá de la expansión internacional.

¿Cómo llevarán a cabo esa expansión?

No abriremos delegaciones en cada país, porque es lento y costoso. Buscaremos socios a los que venderemos el producto y les daremos apoyo comercial y tecnológico. Ellos venderán, instalarán y darán soporte.

¿Realizarán compras?

El próximo año nuestro objetivo es cerrar compras de empresas que nos aporten valor y ebitda positivo desde el primer momento. No buscamos firmas que estén en pérdidas.

¿Qué perfil de compañías tiene Robot en el punto de mira?

Buscamos dos perfiles. Uno de ellos son firmas con un canal de distribución potente para comercializar el Multilink. Esta es la inversión que más impacto puede tener en la cuenta de resultados acorto plazo. Y también buscamos una firma puramente tecnológica centrada en el internet de las cosas. Tenemos una base de datos de más de 30 años de todos nuestros hoteles, y ahora no se hace uso de esa información.

¿Qué tipo de información?

Datos de consumo de energía que permiten ofrecer fórmulas para ahorrar o hacer cambios en las instalaciones, entre muchas otras Y otra información muy valiosa que no es de nivel técnico. Por ejemplo, cuándo entran y salen los clientes de las habitaciones, por dónde pasan más. Esta sería una nueva una línea de negocio basada en el internet de las cosas. Ofreceríamos cada mes los datos, y el director del hotel podría tomar decisiones para defender su cuenta de resultados. Todo este desarrollo lo podríamos hacer nosotros pero nos llevaría tiempo, por eso estamos buscando una empresa especializada.

¿De qué importe será las adquisiciones?

No podemos comprar una empresa muy grande. Estamos hablando de un importe total entre los cuatro y los cinco millones de euros.

¿Cómo se financiará?

Podría ser con financiación bancaria o alternativa, con bonos, con una ampliación de capital o con una fórmula mixta. No renunciamos a nada. Ya tenemos muy avanzadas las negociaciones para obtener financiación; nuestra idea es cerrar la operación u operaciones en 2019.

¿Por qué salió Robot al MAB?

En 2017 hicimos una ampliación de capital en la que se incorporaron 37 accionistas que aportaron 2,137 millones de euros. La idea de salir al MAB era dar liquidez a los que acudieron a la operación, no el objetivo final.

¿Qué retribución prometen al accionista?

De los beneficios anuales, como mínimo, el 20% de los beneficios se destina a dividendos. Ese porcentaje de pay out [parte del resultado que se reparte entre los accionistas] puede subir hasta el 30%, en función de las necesidades que tenga la empresa. La situación es muy saneada, el 90% de nuestra deuda viene de 2007, cuando compramos la nave en la que tenemos ahora la sede social.

¿Cómo se siente la empresa en el MAB?

Deberían tomarse iniciativas para dar más liquidez a las empresas de la plataforma, no hay muchos fondos que inviertan directamente en ella, y esto ocasionalmente puede ser un problema. Hemos contratado a un proveedor de liquidez, Banco Sabadell, pero aun así las oscilaciones en la cotización a veces son demasiado bruscas.