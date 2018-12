Ibex 35, en directo: la Bolsa cae un 1% y pierde los 9.000 puntos

Nuño Rodrigo

Borrell insiste en que no dimitirá por Abengoa

El ministro de Asuntos Exteriores, para la UE y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este jueves en que no dimitirá tras ser sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la venta de acciones de Abengoa.

"Si he renunciado a recurrir (la sanción) por mi condición de ministro, no tendría mucha lógica que no recurriera por ser ministro y luego dimitiera de ministro", ha asegurado a su llegada una conferencia en Madrid organizada por las Cámaras de Comercio de España y del Reino Unido.