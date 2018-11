El griego Eurobank se cura la resaca bebiendo otro poco de deuda mala

Una bebida ligera puede curar la resaca. El griego Eurobank ha adoptado un enfoque similar con su problema de deuda tóxica. El cuarto banco por activos del país adquirirá la inmobiliaria Grivalia y usará sus fondos propios para cancelar su deuda mala. Es inusual, pero podría funcionar.

Eurobank ha acordado entregar 15,8 acciones propias por cada acción de Grivalia junto con 40,5 millones de euros en efectivo, es decir, que valora la empresa en 760 millones, un 16% de descuento sobre su valor contable. Más importante: al absorber los activos y pasivos de Grivalia, puede añadir los 907 millones de capital tangible de esta a sus propios 4.400 millones de capital común Tier 1, elevando su ratio de golpe en 210 puntos básicos, hasta el 13,8%, lo que lo sitúa entre los mejores bancos griegos por capital.

Además, Eurobank colocará luego las deudas incobrables por un valor nominal de 7.000 millones en un vehículo de titulización, que a su vez emitirá bonos, y los bonos subordinados se destinarán a los accionistas de Eurobank. Esto reducirá el CET1 del banco en 1.400 millones, lo que le permitirá volver a situarse en el nivel actual, un 11,7%. Pero la clave es que la ratio de deudas incobrables del banco se reduzca del 39% a un 15%, el mejor de su clase. El acuerdo deja a Eurobank con un aspecto casi normal, aspirando a un CET1 del 12% y una rentabilidad del 10% sobre el capital tangible para 2020.

¿Es posible que otros bancos griegos sigan su ejemplo? Probablemente no. Los accionistas de los bancos pueden tener recelos a la hora de adquirir más inmuebles, y los de las inmobiliarias suelen querer ingresos estables, no el volátil capital bancario. Ayuda que Fairfax Financial, que posee el 51% de Grivalia y el 18% de Eurobank, esté impulsando el acuerdo. El caso está menos claro para los minoritarios de la comprada, que se podría decir que están siendo comprados barato. Es cierto que el comprador ofrece una prima en torno al 9%, pero la acción había caído el 22% este año. Eurobank, al menos, podría tener al alcance de la mano un final para su resaca de deuda mala.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías