Ibex 35, en directo: La Bolsa confía en un acuerdo Roma-Bruselas y los bancos suben

Miriam Calavia

Sánchez dice que España votará 'no' al acuerdo del Brexit si no hay cambios sobre Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes de que el Gobierno "proeuropeísta" de España votará "no" el próximo 25 de noviembre al acuerdo del 'Brexit' y la declaración política sobre la relación futura con el Reino Unido si no hay cambios respecto a la relación con Gibraltar, ya que "como país" España "no puede asumir" que lo que vaya a suceder con ese territorio lo negocien Reino Unido y la UE, en vez del país británico y España.

"Si el domingo 25 va el acuerdo de retirada y la declaración política de futuro en los términos que está ahora mismo, España votará que no", ha avanzado Sánchez durante la inauguración del foro empresarial 'The Spain Summit 2018', organizado por 'The Economist'.

