Facebook inaugura un espacio en Madrid para formar en competencias digitales

Facebook inauguró hoy un espacio en Madrid, al que denomina Zona from Facebook, en el que desarrollará 40 programas gratuitos para formar a ciudadanos y empresas en competencias digitales, y con el que prevé formar a 80.000 personas de toda España en dos años. Javier Oliván, vicepresidente de expansión internacional de Facebook, explicó que el objetivo de la iniciativa es doble: “Impulsar un espacio abierto de incubación de nuevas ideas y ayudar a formar a las personas en las habilidades digitales”.

Oliván resaltó que España “siempre ha sido un país importante para Facebook, que además lidera el uso de algunos productos de la compañía como Instagram Stories y WhatsApp”. La iniciativa, que busca también que las pymes aprendan a utilizar las plataformas de Facebook para impulsarse en el entorno digital, se enmarca en el compromiso de la compañía de formar a un millón de personas en la UE en 2020, con el objetivo de ayudar a afrontar los retos de la sociedad digital. La compañía ya ha abierto espacios similares en Italia y Polonia, así que este es el tercero que Facebook pone en marcha en la UE.

Entre los proyectos anunciados, que se realizará en colaboración con instituciones, ONGs y empresas, destaca el de Women 360. El objetivo es impulsar la presencia de mujeres en carreras STEM y su papel de emprendedoras, según explicó la directora general de Facebook Iberia, Irene Cano.

Aunque este espacio es una pieza central del proyecto y está ubicado en la capital española, los responsables de la compañía aseguraron que la iniciativa tiene "vocación nacional" y habrá actividades que se lleven a cabo en otras comunidades.

Natalia Basterrechea, directora de Asuntos Públicos de Facebook y una de las principales impulsoras del proyecto, detalló que llevan un año trabajando en el y que cuenta con dos pilares fundamentales, uno económico y otro social. "España es un país con un gran talento, y queremos ayudar a las empresas a crecer, pero también educar a las personas en el uso de las nuevas tecnologías. Habrá programas para menores, además de para mujeres y otros colectivos

"Este es un punto de encuentro donde personas, empresas e instituciones puedan aprender, compartir ideas, inspirarse y enriquecer sus competencias para afrontar con éxito la sociedad digital del futuro", insistió Cano.



En el acto de inauguración han estado presentes la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo y el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo. Este último aseguró que "es momento de ser valientes, y la tecnología debe jugar un papel clave en la incursión a un mundo más próspero, equitativo y justo". En opinión de Polo, el espacio creado por Facebook es "un ejemplo de cómo la iniciativa privada puede ayudar a las sociedades a desarrollarse en el actual entorno digital", pero defendió "que necesitamos un sector público emprendedor y que se atreva a invertir en el largo plazo. Sin pensar solo en el rédito electoral".

El secretario de Estado, que recordó que el Gobierno está trabajando para hacer de España una "nación emprendedora", preparada para un cambio de modelo económico, añadió que "no podemos ayudar a los disruptores digitales si no les damos un marco con reglas de juego claras", así que defendió que España necesita que la ley "deje de ir siempre por detrás de las realidades de la sociedad y de las empresas".

Murillo, por su parte, destacó que Facebook abre un "espacio colectivo, que permitirá tener relaciones más allá de lo local. Muchas ideas no prosperan si no tienes una buen red", dijo. La secretaria de Estado de Igualdad se lamentó de que en las rondas de financiación a las que acuden muchas startups, aquellas que son lideradas por mujeres "no cuenten con los mismos apoyos".