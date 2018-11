Huawei ultima la llegada a España de su sistema de pagos móvil en alianza con Visa

Huawei ha decidido apostar fuertemente por el negocio de los servicios, una estrategia que han abrazado otros fabricantes de smartphones como Apple, Google o Xiaomi. La compañía, consciente como sus rivales de que la industria de los teléfonos inteligentes se está desacelerando (no así el tiempo que pasan los usuarios con sus terminales, que no deja de crecer), ha decidido ofrecer un plus a sus clientes en forma de servicios. Así lo ha indicado en Roma, durante su European Partner Convencition 2018, donde ha anunciado que está construyendo un potente ecosistema con nuevos servicios y apps, incluyendo noticias personalizadas, pagos móviles y viajes, fuera de China y en alianza con socios de todo el mundo.

La firma avanzó que en 2019 lanzará su sistema de pago móvil Huawei Pay en Europa; en varios países seleccionados. Para ello ha sellado una alianza global con Visa y está negociando acuerdos bilaterales con distintos bancos. “España tiene muchas opciones de ser el primero y podría ser en poco tiempo, pues estamos ultimando un acuerdo con uno de los bancos top del país”, dicen a Cincodías fuentes de la compañía.

Huawei Pay utiliza la tecnología de tokenización de Visa para que los pagos sean más prácticos y seguros al reemplazar los datos confidenciales de las tarjetas de pago por una identificación digital única. “Cuando un consumidor carga su tarjeta en Huawei Pay, Visa reemplaza la información confidencial de la cuenta del usuario con una serie de números o token, específicos para esa tarjeta y dispositivo. Los pagos se realizan utilizando ese token y si el teléfono es robado, dicho token no podrá ser utilizado por ningún otro dispositivo y puede desactivarse fácilmente sin necesidad de cancelar la tarjeta Visa”, aclara la compañía.

Huawei también informó que en 2019 lanzarán en toda Europa su servicio de vídeo en streaming Huawei Video, disponible hoy en China, España e Italia (en estos dos últimos países se estrenó el pasado septiembre). El servicio, con más de 4.000 títulos y un precio de 4,99 euros al mes, cuenta como socio con VICE, que producirá contenido exclusivo para Huawei Vídeo. Para el próximo año, la firma también lanzará su asistente digital para móviles Huawei Assistant y su plataforma de distribución Huawei Ability Gallery, donde numerosos socios podrán publicar sus contenidos y servicios y llegar a una gran audiencia a través de los dispositivos de la compañía. Entre sus socios están Booking.com, Rentalcars.com, Rideways, Kayak, Moovit, Qwant, Skyscanner, Squid o Microsoft. “El objetivo es que nuestros clientes obtengan un beneficio, por ejemplo un bono descuento o utilidades exclusivas en un videojuego, por ejemplo”, dicen las mismas fuentes.

El movimiento de apostar por los servicios permitirá a Huawei diversificar su negocio y marcar diferencias con otros competidores. “Los servicios crearán un vínculo evolutivo con el usuario, que enriquecerá gracias a ellos su experiencia con el dispositivo”, defiende la compañía china, que continuará expandiendo su red de partners para sumar más servicios Premium. Por ejemplo, están cerrando alianzas con instituciones culturales de diferentes países para llevar el arte hasta sus móviles.

Huawei destaca que todo su ecosistema de servicios ha nacido en China, donde está bastante desarrollado. “La ventaja es que ahora lo traemos a Europa, cuando ya está todo muy testado y cuando hemos alcanzado una gran eficiencia”. La compañía explica que sus socios obtendrán un acceso rápido a la base de usuarios de Huawei, mientras que ella administrará la distribución de los servicios. La división de servicios móviles del gigante chino cuenta con más de 460 millones de usuarios globales, 32 millones de ellos en Europa.