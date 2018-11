UBS ve excesiva la corrección de la Bolsa en octubre y recomienda sobreponderar

Octubre fue un mes negro para las Bolsas con caídas mensuales superiores al 7% en el índice de Bolsas mundiales. Los riesgos que apuntan a un mercado débil y más volátil no han desaparecido, pero desde UBS el responsable de inversiones de la firma, Mark Haefele, considera que la venta masiva ha sido desproporcionada. En un momento en el que se empieza a poner en cuestión la inversión en renta variable, Haefele eleva la recomendación en acciones globales a sobreponderar frente a los bonos de alta calidad. “El índice MSCI All Country World aún se sitúa alrededor de un 6% por debajo de su nivel máximo, lo que representa una oportunidad para los inversores”, explica el experto en un informe.

Las caídas registradas en el mes de octubre no deben considerarse un hecho aislado e injustificado pues los tipos de interés en EE UU han continuado subiendo y las tensiones comerciales entre Washington y Pekín prosiguieron su escalada. En UBS creen que las disputas comerciales no van a resolverse a corto plazo, todo ello en un entorno de menor crecimiento. A pesar de este sombrío panorama, el director de inversiones defiende que “las valoraciones aún parecen favorables”. “Las acciones de los mercados emergentes se negocian actualmente en 11 veces los beneficios previstos, lo que representa un descuento respecto de su media de 30 años (13 veces). La ratio precio-beneficios previsto para las acciones de la zona euro, en torno a 10 veces, también se encuentra por debajo de su media a largo plazo (14 veces). Y si bien las valoraciones absolutas en EE UU no están baratas siguen siendo atractivas en relación con los bonos”, explica Haefele.

El experto apunta que pese a las incertidumbres y el deterioro del mercado en los últimos meses, los datos económicos y beneficios actuales siguen apoyando la inversión en Bolsa. Como ejemplos el responsable de inversiones señala que las tres cuartas partes de las empresas del S&P 500 registraron un incremento del beneficio por acción del 27% y cerca del 80% superaron las estimaciones de los analistas. Más modestos fueron los incrementos en la zona euro donde el alza de los beneficios por acción se limitó al 7%, pero el Haefele ve señales alentadoras de recuperación en la región entre las que destaca la producción de Alemania en septiembre que registró un incremento interanual del 8%. La guinda del pastel la pone China donde los índices de PMI han superado las expectativas y el crecimiento de la inversión en activos fijos empieza a mostrar señales de estabilización.

“El mercado están transitando en una fase madura, la cual suele estar asociada con mayor volatilidad y potencial más acotado de ganancias. Sin embargo, en vista del valor que ofrecen las acciones mundiales, creemos que vale la pena tolerar la posibilidad de mayor volatilidad, y prevemos mercados alcistas en los próximos seis meses”, afirma.

Con la vista puesta en la reunión que mantendrán este mes EE UU y China, Haefele considera que las expectativas de un acuerdo entre ambas partes en materia comercial son “acertadamente bajas”. Pero no puede darse nada por supuesto después de las últimas declaraciones de Xi Jinping y Donald Trump en las que se observa un tono más moderado y se abre la puerta a un acercamiento de las posturas entre ambas economías. En caso de que en enfrentamiento se recrudezca el experto opina que Pekín sigue contando con margen para incrementar el estímulo económico y la Fed podría flexibilizar su hoja de ruta en lo que a subida de tipos respecta.